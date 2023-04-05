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Зеленский съездил с визитом в Польшу, встретился с Дудой и Моравецким. Фоторепортаж

Вчера 23.26
Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля совершил официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. Там Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты договорились о предоставлении Украине "мощного" оборонного пакета. Зеленский получил от Дуды высшую награду Польши – орден Белого Орла. Также глава Украинского государства встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и осмотрел вместе с ним образцы военной техники, которые Польша будет поставлять Украине. Они также посетили Могилу неизвестного солдата. По итогам визита Зеленского страны договорились о производстве боеприпасов для Украины и о решении проблемы с импортом в Польшу украинского зерна.
Теги: Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, визит, Матеуш Моравецкий
 

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