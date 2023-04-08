Все обещанное Польшей по танкам выполнено, они уже в Украине – Зеленский

"Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для государства – по оружию, по международной поддержке, по расширению наших связей с миром, по нашему движению в НАТО. Наиболее весомый в эти дни, конечно, визит в Польшу, наши договоренности, наши достижения. Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности Leopard", – сказал он.

Президент Украины отметил, что есть и новые договоренности с Польшей.

"Относительно БМП – более сотни машин. Относительно бронетранспортеров Rosomak – 200 машин. Сейчас 100 и 100 позже. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГ..." – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Польша обещала Украине 14 танков Leopard 2A4, первые прибыли в Украину в феврале.