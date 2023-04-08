Все обещанное Польшей по танкам выполнено, они уже в Украине – Зеленский

"Приятно завершать эту неделю с хорошими результатами для государства – по оружию, по международной поддержке, по расширению наших связей с миром, по нашему движению в НАТО. Наиболее весомый в эти дни, конечно, визит в Польшу, наши договоренности, наши достижения. Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности Leopard", – сказал он.
Президент Украины отметил, что есть и новые договоренности с Польшей.
"Относительно БМП – более сотни машин. Относительно бронетранспортеров Rosomak – 200 машин. Сейчас 100 и 100 позже. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГ..." – объяснил Зеленский.
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Польша обещала Украине 14 танков Leopard 2A4, первые прибыли в Украину в феврале.
Зеленский 5 апреля совершил официальный визит в Польшу впервые после начала полномасштабной российской агрессии. Это также первый за этот период заранее объявленный отъезд президента из Украины.
В Варшаве Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Президенты договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета". Зеленский получил от Дуды высшую награду Польши – орден Белого Орла.
Также глава Украинского государства встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и осмотрел вместе с ним образцы военной техники, которые Польша будет поставлять Украине. Они также посетили Могилу неизвестного солдата и памятник жертвам авиакатастрофы 2010 года в Смоленске.
Зеленский и Моравецкий также подписали документ о намерениях сотрудничества по вопросам снабжения оборонной техники. Украина планирует приобрести польскую оборонную технику, в частности: БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, переносные зенитные ракетные комплексы Piorun и другое вооружение.
Кроме того, Зеленский в Польше встретился с маршалками Сейма и Сената.
По итогам визита Зеленского страны договорились о производстве боеприпасов для Украины и о решении проблемы с импортом в Польшу украинского зерна.