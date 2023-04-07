Украина закупит у Польши 150 бронетранспортеров Rosomak. Что о них известно?

7 апреля Моравецкий уточнил, что Украина купит у Польши 150 бронетранспортеров Rosomak, три ротных модуля самоходных минометов Rak, 100 ПЗРК Piorun. Ранее он информировал, что закупку для Украины оплатят США и Евросоюз.

Wizyta prezydenta @ZelenskyyUa mia * a nie tylko wymiar symboliczny, ale przynios * a nam konkretne umowy militarne i gospodarcze.

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Ukraina kupuje od Polski:

* 150 transporterów ROSOMAK

* 3 modu * y mo * dzierzy RAK

* 100 wyrzutni PIORUN pic.twitter.com/pJFLMQG3Ss — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 7, 2023

Как отметил украинский портал Defence Express, закупка этих бронемашин – хорошая новость, потому что "бронетехники мало не бывает".

На сайте компании-производителя Rosomak SA указано, что есть базовая и несколько боевых версий этих колесных бронемашин. У всех этих машин максимальная скорость – 100 км/час, все, кроме модели ISAF, могут плыть со скоростью 10 км/час. Версии машин отличаются также вооружением и другими системами.

Базовая версия Rosomak. Фото: rosomaksa.pl

Как пишет polska-zbrojna.pl, на вооружении у польской армии более 900 таких машин разных модификаций. Они являются основными транспортными средствами польских механизированных частей. Издание сообщило, что Моравецкий во время посещения завода сказал, что Украина закупит машины с башней Hitfist-30.

На сайте производителя говорится, что это боевая машина пехоты с колесной базой 8х8. Она может вместить шесть или восемь пехотинцев, наводчика и командира, а также водителя машины.

Rosomak с башней Hitfist-30. Фото: rosomaksa.pl

"Бронированный стальной корпус монокок с внешней броней, которая обеспечивает баллистическую защиту экипажа, машины и ее систем. Высокая мощность позволяет развивать высокую скорость и хорошую маневренность на труднопроходимой местности. Специальная конструкция позволяет быстро заменять отдельные системы. Машина оборудована для преодоления водных преград и является амфибией, может транспортироваться по железной дороге, морю и воздуху. Колесный бронетранспортер AMV Rosomak 8x8 отвечает самым высоким требованиям современного поля боя", – заявляет производитель.

Эта модель оборудована 30-мм пушкой Bushmaster Mk44, также на башне установлен пулемет UKM 2000C. Все вооружение интегрировано с прицелом "день-ночь".

Rosomak с башней Hitfist-30. Фото: rosomaksa.pl

Польша производит эти бронемашины по финской лицензии, это вариант финской бронемашины Patria, добавляет Defence Express.

Моравецкий 1 апреля посещал завод по производству Rosomak, сообщает пресс-служба компании. Объявляя, что Украина заказала у Польши эти бронемашины, он назвал их (а также ранее закупленные Украиной САУ Krab) национальной ценностью и брендом польской военной промышленности.