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Зеленский принял участие в ифтаре – мусульманской вечерней трапезе в Рамадан. Президент заявил, что эта традиция станет ежегодной

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Зеленский вместе с Джемилевым и защитниками Украины принял участие в ифтаре
Зеленский вместе с Джемилевым и защитниками Украины принял участие в ифтаре
Фото: president.gov.ua

В Украине появилась новая традиция: проводить ифтар, мусульманскую вечернюю трапезу в священный для исповедующих ислам людей месяц Рамадан, на официальном уровне с участием главы государства. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 7 апреля во время вечернего обращения, видео которого обнародовала в YouTube пресс-служба Офиса президента.

"В официальную жизнь нашего государства прибавляем новую традицию уважения. Сотни тысяч мусульман Украины и мусульманское сообщество мира – разные государства, разные народы – в период священного Рамадана соблюдают строгий пост. Когда садится солнце, происходит ифтар – ужин", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, в Украине эту традицию чтят повсюду – даже на передовой, даже в условиях боев.

"Крымскотатарский народ чтит Рамадан... Уважение всегда должно быть обоюдным. Поэтому с этого года ежегодно в Украине с участием главы государства будет проводиться специальное мероприятие в знак уважения. И сегодня впервые – в крымскотатарском культурном центре", – подчеркнул президент.

Зеленский перед началом ифтара наградил воинов – украинских мусульман, которые сражаются в силах обороны Украины.

"Имел честь разделить ифтар с нашими воинами, представителями Меджлиса, всем украинским мусульманским сообществом. И хочу поблагодарить всех в большом мусульманском сообществе мира, кто поддерживает наш принцип – принцип о том, что никому не позволено агрессией разрушать мир, который всем на земле дарован Богом одинаково, который ценит каждый народ так же, как мы в Украине", – высказался глава Украинского государства.

В Офисе президента уточнили, что ифтар прошел на территории крымскотатарского культурного центра Birlik в Киевской области. Вместе с главой государства трапезу разделили украинские военнослужащие-мусульмане, воюющие против российских оккупантов в рядах Вооруженных сил Украины: крымские татары, азербайджанцы, волжские татары, украинцы, принявшие ислам.

На ифтаре также присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и члены Меджлиса, глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, заместитель генерального директора Украинского института Алим Алиев, певица Джамала, представители общественности и дипломатических учреждений.

Контекст:

Месяц поста Рамадан наступил у мусульман 22 марта и продлится до 20 апреля.

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