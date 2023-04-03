ГОРДОН
 
 
МИР

Дания и Норвегия передадут Украине 8 тыс. артснарядов к САУ Caesar

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артснаряды калибра 155 мм могут быть использованы САУ Caesar, которые Украине передала Дания, отметили в минобороны страны
Артснаряды калибра 155 мм могут быть использованы САУ Caesar, которые Украине передала Дания, отметили в минобороны страны
Фото: fmn.dk

Дания и Норвегия заключили соглашение о совместной поставке Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом 3 апреля сообщается на сайте минобороны Дании.

Отмечается, что артснаряды могут быть использованы САУ Caesar, которые Украине передала Дания.

"Украина очень нуждается в артиллерийских боеприпасах, и мы помогаем чем можем. Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России", – отметил глава минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.

13 февраля в Минобороны Украины проинформировали, что Дания передала ВСУ все свои гаубицы Caesar.

Кроме Дании, САУ Caesar передала Украине Франция.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов калибра 155 мм.

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.

Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

Теги: Россия, Украина, Дания, Норвегия, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, соглашение, Бьорн Арильд Грам
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Суд в США вынес первый обвинительный приговор по делу о гибели оператора на съемках фильма "Ржавчина" с участием Болдуина
Галина ГРИШИНА
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Ефросинина сделала селфи перед тренировкой: Возвращаюсь к своей страсти
Галина ГРИШИНА
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
Что делать, если оладьи внутри остались сырыми. Советы
"Этот заказчик я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
"Этот заказчик –я". Полякова потроллила Ани Лорак, заявившую в стране-агрессоре РФ, что в Украине на нее был "заказ"
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
Назван эффективный раствор для борьбы с сорняками в щелях между брусчаткой
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
"Я прохожу интенсивное лечение". Каменских впервые после слухов о разводе с Потапом опубликовала видео из больницы
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
56-летняя Берри снялась на пляже с бокалом в руках: Поддерживаю настроение
Галина ГРИШИНА
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
Зефирная глазурь на паску. Необычный вариант для праздничной выпечки
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам
  Калныньш: Из всех картин, где я снимался, наберется каких-то 20, которые можно показать детям, бабушкам G
Дмитрий ГОРДОН
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе
Мишина показала, как выглядит утром дома. Актриса снялась в ярком облегающем топе
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года
Названы самые модные джинсы весны. Главные тренды моды 2023 года
Умер известный актер Гетманский. Причиной стала болезнь
Умер известный актер Гетманский. Причиной стала болезнь
"Могут осудить". Саливанчук примерила пиджак с бахромой на кружевной лиф и рассказала, что такое сексуальность. Видео
"Могут осудить". Саливанчук примерила пиджак с бахромой на кружевной лиф и рассказала, что такое сексуальность. Видео
Галина ГРИШИНА
Почему горчит редис? Названы четыре ошибки при выращивании
Почему горчит редис? Названы четыре ошибки при выращивании
Галина ГРИШИНА
"Эти звуки похожи на щелчки при жарке попкорна". Ученые из Израиля выяснили, что растения могут говорить
"Эти звуки похожи на щелчки при жарке попкорна". Ученые из Израиля выяснили, что растения могут говорить
  Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина
  Калныньш: Стал ли я беднее, прекратив ездить в Россию? Нет, есть другой мир. Я жду, когда откроется Украина G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван препарат, который поможет убрать мох и лишайники с коры плодовых деревьев (188029)
2
Каменских дала первое интервью на фоне слухов о разводе с Потапом. Ранее певица Gip C заявила, что он склонял ее к интиму (148871)
3
Потап впервые прокомментировал слухи о разводе с Каменских после скандального заявления певицы Gip C о склонении к интиму (136552)
4
Профилактика парши. Чем обработать яблони и груши весной во время цветения, чтобы осенью можно было "собирать урожай ведрами" (76123)
5
Что известно о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму. Первая реакция рэпера, интервью Каменских и правда о разводе (60405)
6
35-летняя Каменских высказалась о планах забеременеть: Этот вопрос должны решать мама и папа. А не те, кто любит раздавать советы (44457)
7
Хайек, Клум, Лопес и другие. Топ-20 самых красивых звездных декольте. Фото (39677)
8
Вайкуле прокомментировала заявление пропагандистки Симоньян о гомосексуальности Галкина (37735)
 
 
 
 