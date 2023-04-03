Дания и Норвегия передадут Украине 8 тыс. артснарядов к САУ Caesar

Артснаряды калибра 155 мм могут быть использованы САУ Caesar, которые Украине передала Дания, отметили в минобороны страны Фото: fmn.dk

Об этом 3 апреля сообщается на сайте минобороны Дании.

Отмечается, что артснаряды могут быть использованы САУ Caesar, которые Украине передала Дания.

"Украина очень нуждается в артиллерийских боеприпасах, и мы помогаем чем можем. Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России", – отметил глава минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.

13 февраля в Минобороны Украины проинформировали, что Дания передала ВСУ все свои гаубицы Caesar.

Кроме Дании, САУ Caesar передала Украине Франция.