Дания и Норвегия передадут Украине 8 тыс. артснарядов к САУ Caesar

Об этом 3 апреля сообщается на сайте минобороны Дании.
Отмечается, что артснаряды могут быть использованы САУ Caesar, которые Украине передала Дания.
"Украина очень нуждается в артиллерийских боеприпасах, и мы помогаем чем можем. Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России", – отметил глава минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.
19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию, отметив, что это серьезно укрепит обороноспособность украинской армии.
13 февраля в Минобороны Украины проинформировали, что Дания передала ВСУ все свои гаубицы Caesar.
Кроме Дании, САУ Caesar передала Украине Франция.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.
По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов калибра 155 мм.
20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасов. Среди стран ЕС соглашение подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.
Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.