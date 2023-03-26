"Украине нужны боеприпасы здесь и сейчас". Моравецкий предлагает закупать снаряды за пределами ЕС

Моравецкий: Здесь в Брюсселе ни для кого не секрет, что в Европе нет боеприпасов Фото: EPA

"Здесь в Брюсселе ни для кого не секрет, что в Европе нет боеприпасов. Однако в мире есть несколько регионов, включая Южную Корею, Израиль, где этих боеприпасов гораздо больше. Поэтому я надеюсь, что наши совместные переговоры с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Польшей, Германией и Францией приведут к быстрому приобретению боеприпасов, потому что Украина нуждается в этих боеприпасах здесь и сейчас", – сказал политик.

Он подчеркнул, что боеприпасы "нужны очень быстро".

"В связи с тем, что у нас нет таких боеприпасов здесь в Европе в достаточном количестве, мы должны закупать их на стороне, подобно тому, как Польша сейчас закупает за границей суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams", – добавил Моравецкий.