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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украине нужны боеприпасы здесь и сейчас". Моравецкий предлагает закупать снаряды за пределами ЕС

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Моравецкий: Здесь в Брюсселе ни для кого не секрет, что в Европе нет боеприпасов
Моравецкий: Здесь в Брюсселе ни для кого не секрет, что в Европе нет боеприпасов
Фото: EPA

Польша считает, что Евросоюз должен закупать боеприпасы для Украины в третьих странах, поскольку в странах блока их недостаточно. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью RMF FM, которое вышло 25 марта.

"Здесь в Брюсселе ни для кого не секрет, что в Европе нет боеприпасов. Однако в мире есть несколько регионов, включая Южную Корею, Израиль, где этих боеприпасов гораздо больше. Поэтому я надеюсь, что наши совместные переговоры с Еврокомиссией, несколькими ключевыми странами, Польшей, Германией и Францией приведут к быстрому приобретению боеприпасов, потому что Украина нуждается в этих боеприпасах здесь и сейчас", – сказал политик.

Он подчеркнул, что боеприпасы "нужны очень быстро".

"В связи с тем, что у нас нет таких боеприпасов здесь в Европе в достаточном количестве, мы должны закупать их на стороне, подобно тому, как Польша сейчас закупает за границей суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams", – добавил Моравецкий.

Контекст:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

По данным Пентагона, ВСУ за месяц используют более 90 тыс. артснарядов калибра 155 мм.

20 марта 17 государств – членов ЕС и Норвегия договорились о совместных закупках боеприпасовСреди стран ЕС его подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. 22 марта к соглашению ЕС о совместном приобретении боеприпасов присоединилась Испания, 23-го – Польша.

Согласно инициативе, Украина получит 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. Сначала будет выделено €1 млрд на то, чтобы страны ЕС как можно скорее передали Украине боеприпасы, которые у них имеются. Потом государства проведут совместную закупку на еще €1 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Польша, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Евросоюз
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