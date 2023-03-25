Путин признал, что российской армии в войне против Украины не хватает снарядов, но есть "сотни тысяч" с ураном

Россияне полномасштабно вторглись в Украину в феврале 2022 года Фото: ЕРА

"Вооруженные силы Украины используют за сутки до 5 тыс. снарядов. Вооруженные силы России тратили гораздо больше. Не хочу давать оценку рациональности решений на разных уровнях военного управления. Мы знаем, что минобороны и Генштаб вынуждены вводить лимиты", – заявил Путин.

Глава Кремля обещает производить "в три раза больше боеприпасов, чем поджигатели конфликта" (официальные власти РФ не считают себя агрессорами и оккупантами, заявляя, что вторгнуться в Украину их якобы вынудили).

Также Путин в очередной раз прокомментировал планируемые поставки в Украину более прочных снарядов.

"Великобритания обещала поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. У нас сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем", – заявил российский президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года регулярно обстреливает не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.

Сообщения о проблемах оккупантов с боеприпасами появились на фоне использования ВСУ новейшего вооружения из стран Запада, в том числе высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS. С их помощью украинские защитники уничтожают склады оккупантов с боеприпасами.