Путин признал, что российской армии в войне против Украины не хватает снарядов, но есть "сотни тысяч" с ураном

"Вооруженные силы Украины используют за сутки до 5 тыс. снарядов. Вооруженные силы России тратили гораздо больше. Не хочу давать оценку рациональности решений на разных уровнях военного управления. Мы знаем, что минобороны и Генштаб вынуждены вводить лимиты", – заявил Путин.
Глава Кремля обещает производить "в три раза больше боеприпасов, чем поджигатели конфликта" (официальные власти РФ не считают себя агрессорами и оккупантами, заявляя, что вторгнуться в Украину их якобы вынудили).
Также Путин в очередной раз прокомментировал планируемые поставки в Украину более прочных снарядов.
"Великобритания обещала поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. У нас сотни тысяч таких снарядов. Мы их пока не применяем", – заявил российский президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года регулярно обстреливает не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.
Сообщения о проблемах оккупантов с боеприпасами появились на фоне использования ВСУ новейшего вооружения из стран Запада, в том числе высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS. С их помощью украинские защитники уничтожают склады оккупантов с боеприпасами.
20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".
Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.