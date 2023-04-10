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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дроны, патроны и военные грузовики: Германия передала Украине новый пакет помощи

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Поставка включает высокопроходимые грузовики Mercedes-Benz Zetros
Поставка включает высокопроходимые грузовики Mercedes-Benz Zetros
Фото: mercedes-benz-trucks.com

Германия поставила Украине новый пакет военной помощи для защиты от российской агрессии. Об этом пресс-служба правительства Германии сообщила 10 апреля.

В него вошли оружие, оборудование и боеприпасы со складов бундесвера и немецкой промышленности, которые финансируются за счет средств так называемой учебной помощи федерального правительства, говорится в сообщении.

В составе нового пакета, в частности, есть: 

  • восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • восемь разведывательных дронов;
  • восемь мобильных антенных систем;
  • инженерная бронированная машина Dachs;
  • 23 520 патронов калибра 40 мм.

В немецком правительстве отметили, что в 2023 году ФРГ планирует направить на военную поддержку Киева €2,2 млрд (в прошлом году эта сумма составила около €2 млрд). Эти средства пойдут в том числе на финансирование повышенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира, из которого возмещаются расходы государствам – членам ЕС, также помогающим Украине.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять в Украину вооружение, в том числе тяжелую технику.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии танки Leopard 2, противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВО IRIS-T, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

По информации МИД страны на конец марта 2023 года, Германия выделила Украине более €14,2 млрд

Теги: Германия, оружие, ФРГ, военная техника, военная помощь, боеприпасы, беспилотники, война России против Украины, грузовик
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