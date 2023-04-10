Дроны, патроны и военные грузовики: Германия передала Украине новый пакет помощи

В него вошли оружие, оборудование и боеприпасы со складов бундесвера и немецкой промышленности, которые финансируются за счет средств так называемой учебной помощи федерального правительства, говорится в сообщении.

В составе нового пакета, в частности, есть:

восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

восемь разведывательных дронов;

восемь мобильных антенных систем;

инженерная бронированная машина Dachs;

23 520 патронов калибра 40 мм.

В немецком правительстве отметили, что в 2023 году ФРГ планирует направить на военную поддержку Киева €2,2 млрд (в прошлом году эта сумма составила около €2 млрд). Эти средства пойдут в том числе на финансирование повышенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира, из которого возмещаются расходы государствам – членам ЕС, также помогающим Украине.