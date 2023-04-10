Дроны, патроны и военные грузовики: Германия передала Украине новый пакет помощи

В него вошли оружие, оборудование и боеприпасы со складов бундесвера и немецкой промышленности, которые финансируются за счет средств так называемой учебной помощи федерального правительства, говорится в сообщении.
В составе нового пакета, в частности, есть:
В немецком правительстве отметили, что в 2023 году ФРГ планирует направить на военную поддержку Киева €2,2 млрд (в прошлом году эта сумма составила около €2 млрд). Эти средства пойдут в том числе на финансирование повышенных обязательных взносов Германии в Европейский фонд мира, из которого возмещаются расходы государствам – членам ЕС, также помогающим Украине.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять в Украину вооружение, в том числе тяжелую технику.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии танки Leopard 2, противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО IRIS-T, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
По информации МИД страны на конец марта 2023 года, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.