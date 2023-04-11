НАТО построит в Польше склады для вооружения – Моравецкий

"Вместе с американскими партнерами мы будем создавать логистические базы, базы вооружения. Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будет храниться в Повидзе и в других местах Польши. Благодаря этому мы будем намного безопаснее", – сказал Моравецкий.
Он добавил, что "некоторые мечтали дружить с Россией, но все увидели, каким кошмаром это закончилось".
5 апреля в Повидзе открыли военный комплекс логистики и оборудования – крупнейший за последние 30 лет инфраструктурный проект, финансируемый НАТО и США. База LTESM-C построена по образцу баз США. На складах комплекса будут храниться танки, БМП, артиллерия, машины технической охраны и самоходные мосты, говорится в сообщении. В целом там разместят около 2700 единиц вооружения.
В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года НАТО развернул дополнительные силы в Европе. Как сообщается на сайте Альянса, более 40 тыс. военнослужащих находятся сейчас под непосредственным командованием НАТО в восточной части Североатлантического союза. В дополнение к существующим боевым группам в Латвии, Литве, Польше и Эстонии Альянс создал еще четыре группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Эти восемь боевых групп располагаются вдоль всего восточного фланга НАТО, от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, уточнили в Альянсе.
Кроме того, НАТО увеличил свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отметили в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов.