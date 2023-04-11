НАТО построит в Польше склады для вооружения – Моравецкий

"Вместе с американскими партнерами мы будем создавать логистические базы, базы вооружения. Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будет храниться в Повидзе и в других местах Польши. Благодаря этому мы будем намного безопаснее", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что "некоторые мечтали дружить с Россией, но все увидели, каким кошмаром это закончилось".

5 апреля в Повидзе открыли военный комплекс логистики и оборудования – крупнейший за последние 30 лет инфраструктурный проект, финансируемый НАТО и США. База LTESM-C построена по образцу баз США. На складах комплекса будут храниться танки, БМП, артиллерия, машины технической охраны и самоходные мосты, говорится в сообщении. В целом там разместят около 2700 единиц вооружения.