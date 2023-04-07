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США достроили склад вооружения в Польше. Это крупнейший объект НАТО за последние десятилетия

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Реализация проекта заняла шесть лет и обошлась НАТО и США в $360 млн
Реализация проекта заняла шесть лет и обошлась НАТО и США в $360 млн
Фото: US Embassy Warsaw / Twitter

В Повидзе (Польша) открыли военный комплекс логистики и оборудования – крупнейший за последние 30 лет инфраструктурный проект, финансируемый НАТО и США. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба министерства обороны Польши.

База LTESM-C построена по образцу баз США. На складах комплекса будут храниться танки, БМП, артиллерия, машины технической охраны и самоходные мосты, говорится в сообщении. 

В целом разместят около 2700 единиц вооружения, добавили в посольстве США в Варшаве. 

"Возможность хранения военной техники на этой базе значительно сократит время реакции сил США, что укрепит безопасность Польши и всего восточного фланга НАТО. Система безопасности, которую мы строим, основана на этом принципе", – заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он отметил, что база является "важным элементом сдерживания агрессора и проявления солидарности внутри Североатлантического альянса".

Как объяснила пресс-служба польского оборонного ведомства, комплекс позволит быстро принимать подкрепления союзников, сокращая время их полного оснащения с полутора месяцев в случае переброски техники из США до нескольких дней.

LTESM-C занимает 60 тыс. м² складских площадей с регулируемым уровнем влажности. Там можно хранить и оборудование, и материалы, необходимые для ремонта и эксплуатации.

Реализация проекта заняла шесть лет и обошлась НАТО и США в $360 млн, пишет американская военная газета Stars and Stripes. Это крупнейшая разовая инвестиция в инфраструктуру Альянса за 30 лет, говорится в материале.

Газета отметила, что "в последние годы" Вашингтон и Варшава вложили "значительные средства" в сеть объектов, используемых американскими войсками в Польше. Так, Польша стала центром усилий американских военных по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге НАТО, говорится в статье.

Контекст:

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года НАТО развернул дополнительные силы в Европе. Как сообщается на сайте Альянса, более 40 тыс. военнослужащих находятся сейчас под непосредственным командованием НАТО в восточной части Североатлантического союза. В дополнение к существующим боевым группам в Латвии, Литве, Польше и Эстонии Альянс создал еще четыре группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Эти восемь боевых групп располагаются вдоль всего восточного фланга НАТО, от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, уточнили в Альянсе. 

Кроме того, НАТО увеличил свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отметили в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов.

Теги: США, НАТО, Польша, военные, Вашингтон, вооружение, оборона, Варшава, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, инфраструктура, войска
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