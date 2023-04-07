США достроили склад вооружения в Польше. Это крупнейший объект НАТО за последние десятилетия

Реализация проекта заняла шесть лет и обошлась НАТО и США в $360 млн Фото: US Embassy Warsaw / Twitter

База LTESM-C построена по образцу баз США. На складах комплекса будут храниться танки, БМП, артиллерия, машины технической охраны и самоходные мосты, говорится в сообщении.

В целом разместят около 2700 единиц вооружения, добавили в посольстве США в Варшаве.

Po uko * czeniu kompleksu LTESM-C w Powidzu, do dyspozycji b * dzie ponad 60 tys. m² powierzchni magazynowej, która pomie * ci ponad 2700 sztuk ameryka * skiego ci * kiego sprz * tu i wyposa * enia wojskowego. Dzi * ki temu znacznie skróci si * czas przemieszczenia si * ameryka * skich do Polski. pic.twitter.com/pvcmIqOejI — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) April 5, 2023

"Возможность хранения военной техники на этой базе значительно сократит время реакции сил США, что укрепит безопасность Польши и всего восточного фланга НАТО. Система безопасности, которую мы строим, основана на этом принципе", – заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он отметил, что база является "важным элементом сдерживания агрессора и проявления солидарности внутри Североатлантического альянса".

Как объяснила пресс-служба польского оборонного ведомства, комплекс позволит быстро принимать подкрепления союзников, сокращая время их полного оснащения с полутора месяцев в случае переброски техники из США до нескольких дней.

LTESM-C занимает 60 тыс. м² складских площадей с регулируемым уровнем влажности. Там можно хранить и оборудование, и материалы, необходимые для ремонта и эксплуатации.

Реализация проекта заняла шесть лет и обошлась НАТО и США в $360 млн, пишет американская военная газета Stars and Stripes. Это крупнейшая разовая инвестиция в инфраструктуру Альянса за 30 лет, говорится в материале.

Газета отметила, что "в последние годы" Вашингтон и Варшава вложили "значительные средства" в сеть объектов, используемых американскими войсками в Польше. Так, Польша стала центром усилий американских военных по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге НАТО, говорится в статье.