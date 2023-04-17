Ермак рассказал, что нужно ВСУ, чтобы пресечь российский террор с воздуха и бороться с бомбардировками

Ермак в связи с участившимися бомбардировками Украины призывает предоставить ВСУ больше ПРО и авиации Фото: president.gov.ua

"Больше систем ПРО и авиация с ракетами класса "воздух – воздух", которые способны поражать цели на расстоянии более 100 км. Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян", – написал Ермак.

Он добавил, что уничтожение авиации РФ на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру.