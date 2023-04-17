Ермак рассказал, что нужно ВСУ, чтобы пресечь российский террор с воздуха и бороться с бомбардировками

"Больше систем ПРО и авиация с ракетами класса "воздух – воздух", которые способны поражать цели на расстоянии более 100 км. Это то, что нам нужно для того, чтобы прекратить террор украинских городов с воздуха управляемыми авиабомбами россиян", – написал Ермак.
Он добавил, что уничтожение авиации РФ на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру.
Весной 2023 года Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.
Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ. Он отметил, что для перехвата самолетов, несущих такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16. "Противник применяет… до 20 бомб за день по всей линии разграничения с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО", – рассказал он.
2 апреля глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты стали чаще применять на южном направлении истребители Су-35, с помощью которых сбрасывают на территорию Украины управляемые авиационные бомбы.