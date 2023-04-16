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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером сбросили авиабомбу на здание психоневрологического интерната в Сумской области, 167 пациентов остались без крыши над головой – ОГПУ

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В результате авиаудара оккупантов по зданию психоневрологического интерната получила ранения 70-летняя женщина, отметили в ОГПУ
В результате авиаудара оккупантов по зданию психоневрологического интерната получила ранения 70-летняя женщина, отметили в ОГПУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Российские оккупационные войска поздно вечером 15 апреля обстреляли психоневрологический интернат в Сумской области.

Об этом 16 апреля в Facebook проинформировал пресс-центр Офис генпрокурора (ОГПУ).

"По данным следствия, 15 апреля 2023 года около 23.00 оккупанты сбросили авиационную бомбу на здание психоневрологического интерната в Шосткинском районе. 70-летняя женщина получила ранения, – сказано в сообщении. – В настоящее время 167 пациентов остались без крыши над головой, поскольку здание вследствие авиаудара непригодно для жизни".

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid0rdavm5GxsYqVTvf8hpiegBcgLouFXpUWDT2KYKTURZZGcDv8EL4agRTyhR5BmPSQl

Об авиаударе оккупантов вечером 15 апреля по коммунальному учреждению в Шосткинском районе сообщало ОК "Север".

Контекст:

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.

Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, авиация, интернат, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, Шостка, бомба, ранение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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