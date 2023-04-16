Оккупанты вечером сбросили авиабомбу на здание психоневрологического интерната в Сумской области, 167 пациентов остались без крыши над головой – ОГПУ

В результате авиаудара оккупантов по зданию психоневрологического интерната получила ранения 70-летняя женщина, отметили в ОГПУ Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Об этом 16 апреля в Facebook проинформировал пресс-центр Офис генпрокурора (ОГПУ).

"По данным следствия, 15 апреля 2023 года около 23.00 оккупанты сбросили авиационную бомбу на здание психоневрологического интерната в Шосткинском районе. 70-летняя женщина получила ранения, – сказано в сообщении. – В настоящее время 167 пациентов остались без крыши над головой, поскольку здание вследствие авиаудара непригодно для жизни".

Об авиаударе оккупантов вечером 15 апреля по коммунальному учреждению в Шосткинском районе сообщало ОК "Север".