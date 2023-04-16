Россияне в канун Пасхи атаковали ракетами несколько областей Украины

Объединенное командование "Север" сообщило, что около 22.40 15 апреля зафиксирован авиаудар, вероятно управляемой бомбой, по коммунальному учреждению в Шосткинском районе Сумской области.
Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, ранен гражданский человек. На месте работают правоохранители и ГСЧС.
Также, по данным ОК "Север", около 23.30 зафиксирован авиаудар по предприятию в городе Семеновка Черниговской области. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают правоохранители. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, который вызвал авиаудар.
Telegram-канал "єТривога" также сообщил о взрывах в Харьковской и Херсонской областях. Информации о пострадавших пока нет.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что зафиксировано шесть ударов по городу. Информация о пострадавших уточняется.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.