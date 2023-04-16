Россияне в канун Пасхи атаковали ракетами несколько областей Украины

В результате атак ранен как минимум один гражданский Фото: ОК Північ / Telegram

Объединенное командование "Север" сообщило, что около 22.40 15 апреля зафиксирован авиаудар, вероятно управляемой бомбой, по коммунальному учреждению в Шосткинском районе Сумской области.

Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, ранен гражданский человек. На месте работают правоохранители и ГСЧС.

Также, по данным ОК "Север", около 23.30 зафиксирован авиаудар по предприятию в городе Семеновка Черниговской области. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают правоохранители. Спасатели ГСЧС ликвидируют пожар, который вызвал авиаудар.

Telegram-канал "єТривога" также сообщил о взрывах в Харьковской и Херсонской областях. Информации о пострадавших пока нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что зафиксировано шесть ударов по городу. Информация о пострадавших уточняется.