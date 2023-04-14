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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили по приграничью Черниговской области управляемыми авиабомбами, ранен работник промышленного предприятия – ОК "Север"

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Российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе, отметили в ОК "Север"
Российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе, отметили в ОК "Север"
Фото: ОК Північ / Telegram

Российская армия 14 апреля нанесла авиационный удар по приграничью Черниговской области.

Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Север" ВСУ.

"Около 16.00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе. В результате удара есть разрушения зданий. Предварительно один работник предприятия ранен", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid099uRUEhH4q6aCJAr2rgYny6xB6xgLfVVHvAzLfveJdFem7BzzhLZG73aMgfpiH3bl

Фото последствий российского авиаудара по Семеновскому району опубликованы в Telegram ОК "Север".

Контекст:

В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express.

Эффективно противодействовать таким бомбам можно было бы с помощью самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух – воздух", чтобы сбивать вражеские самолеты при попытке бомбардировки, отмечали в ВСУ. Но сейчас Украина ищет и другие способы, "чтобы обезопасить себя от этой угрозы", говорил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Черниговская область, самолеты, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, разрушения, бомба, российские оккупанты
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