Остин на 11-м "Рамштайне": Члены контактной группы предоставили Украине военной помощи более чем на $55 млрд

Об этом 21 апреля во вступительной речи на 11-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны США Ллойд Остин. Видеозапись опубликована в Twitter Reuters.

"В общей сложности члены этой контактной группы предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более $55 млрд. Это в 10 раз больше с момента нашей первой встречи, – сказал глава Пентагона. – Только за последние несколько месяцев мы предоставили оборудование и провели обучение для поддержки еще девяти бронетанковых бригад для Украины. Это уже укрепило позиции Украины на поле боя. Европейский консорциум передает в дар танки Leopard. И страны продолжают координировать через контактную группу поставки боеприпасов и техническое обслуживание этих танков".

Кроме того, контактная группа предоставила Украине ключевые системы ПВО для защиты ее неба, граждан и критической инфраструктуры.

"Это системы Patriot из США, Германии и Нидерландов, SAMP/T из Италии и Франции и NASAMS из Канады и Норвегии", – подчеркнул Остин.

Он отметил, что некоторые из союзников, как Эстония и Латвия, пожертвовали более 1% своего ВВП на нужды Украины, а ЕС объявил об инициативе по наращиванию промышленного производства боеприпасов.

Также на этой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн, включающем боеприпасы для HIMARS и дополнительные артснаряды, добавил Остин.

По его словам, участникам группы также удалось улучшить подготовку, обеспечение и мощь промышленных баз.

"И во всем мы демонстрировали наше единство и решимость. Наши общие усилия имеют большое значение для защитников Украины на поле боя. И они подчеркивают, насколько сильно просчитался Кремль. [Президент РФ Владимир] Путин думал, что сможет легко свергнуть демократически избранное правительство Киева. Он думал, что весь мир позволит ему это сделать. Он думал, что наше единство расколется. Но он ошибался по каждому пункту", – резюмировал глава Пентагона.