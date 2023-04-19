Боеприпасы для HIMARS и ракеты TOW. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $325 млн

В новый пакет помощи войдут:
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в сообщении Пентагона.
Новая помощь в области безопасности позволит Украине продолжать "мужественно защищать себя" от российской агрессии, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Россия может закончить войну сегодня. Пока этого не сделает Россия, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении Блинкена.
Today, * the United States * announced critical new support for Ukraine as it continues to bravely defends its people, its territorial integrity, and its independence against Russia’s aggression. We stand #UnitedWithUkraine. https://t.co/F5q1FSQiVj— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 19, 2023
В министерстве обороны США отметили, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году США выделили Украине военной помощи на $34,5 млрд.