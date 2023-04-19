Боеприпасы для HIMARS и ракеты TOW. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $325 млн

В новый пакет военной помощи от США вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS Фото: EPA

В новый пакет помощи войдут:

дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

комплексы противотанкового оружия АТ-4;

противотанковые мины;

более 9 млн патронов к стрелковому оружию;

четыре машины тылового обеспечения;

высокоточные авиационные боеприпасы;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

оборудование для охраны портов и гаваней;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – говорится в сообщении Пентагона.

Новая помощь в области безопасности позволит Украине продолжать "мужественно защищать себя" от российской агрессии, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Россия может закончить войну сегодня. Пока этого не сделает Россия, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут едины с Украиной столько, сколько потребуется", – говорится в сообщении Блинкена.

Today, * the United States * announced critical new support for Ukraine as it continues to bravely defends its people, its territorial integrity, and its independence against Russia’s aggression. We stand #UnitedWithUkraine. https://t.co/F5q1FSQiVj — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 19, 2023