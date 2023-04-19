ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии – Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Доставку ЗРК Patriot подтвердили в Минобороны Украины
Доставку ЗРК Patriot подтвердили в Минобороны Украины
Фото: Bundeswehr / Facebook

Украина получила системы противовоздушной обороны Patriot от трех стран – США, Нидерландов и Германии.

Об этом 19 апреля в Telegram проинформировал первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА", – написал он.

Павлюк выразил благодарность партнерам за "существенное усиление противовоздушной обороны Украины".

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: ГерманияСША и Нидерланды

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в СШАГермании и Нидерландах. 

США и Нидерланды пока официально не объявляли о передаче Patriot Украине. В феврале премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам отправит ЗРК в Украину "вместе с США и Германией"

В марте Зеленский сообщил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

14 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что партнеры отправят в Украину ЗРК Patriot "после Пасхи", и подчеркнул, что точных дат "сейчас никто не скажет". 

18 апреля федеральное правительство Германии сообщило, что ФРГ передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Доставку ЗРК подтвердили в Минобороны Украины. Игнат заявил, что он должен повысить уровень защиты от российской авиации.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Нидерланды, ПВО, военная помощь, Минобороны, война России против Украины, ракеты, ЗРК Patriot, Александр Павлюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Галина ГРИШИНА
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин G
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (98228)
2
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (75147)
3
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (72939)
4
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (72735)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (59564)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (51266)
7
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (38597)
8
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (38116)
 
 
 
 