В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии – Минобороны

Об этом 19 апреля в Telegram проинформировал первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА", – написал он.

Павлюк выразил благодарность партнерам за "существенное усиление противовоздушной обороны Украины".

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: Германия, США и Нидерланды.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в США, Германии и Нидерландах.

США и Нидерланды пока официально не объявляли о передаче Patriot Украине. В феврале премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам отправит ЗРК в Украину "вместе с США и Германией".

В марте Зеленский сообщил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

14 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что партнеры отправят в Украину ЗРК Patriot "после Пасхи", и подчеркнул, что точных дат "сейчас никто не скажет".

18 апреля федеральное правительство Германии сообщило, что ФРГ передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Доставку ЗРК подтвердили в Минобороны Украины. Игнат заявил, что он должен повысить уровень защиты от российской авиации.