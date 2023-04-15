"После Пасхи. Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете". Игнат рассказал, когда Украина получит систему ПВО Patriot

Игнат, уже неоднократно отвечавший на вопрос, когда именно партнеры отправят в Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot и когда ЗРК станут на боевое дежурство, в этот раз отшутился.
"Я думаю, это уже будет после Пасхи", – сказал спикер за два дня до праздника.
Он уточнил, что точных дат "нам сейчас никто не скажет".
"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", – резюмировал Игнат.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.
5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.
16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.
В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.
30 марта сообщалось, что украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США и отправились в Европу, откуда еще через некоторое время вернутся в Украину.