"После Пасхи. Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете". Игнат рассказал, когда Украина получит систему ПВО Patriot

Игнат отшутился на вопрос о сроках поставки ЗРК Patriot в Украину Скриншот: "Говорить великий Львів" / YouTube

Игнат, уже неоднократно отвечавший на вопрос, когда именно партнеры отправят в Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot и когда ЗРК станут на боевое дежурство, в этот раз отшутился.

"Я думаю, это уже будет после Пасхи", – сказал спикер за два дня до праздника.

Он уточнил, что точных дат "нам сейчас никто не скажет".

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", – резюмировал Игнат.