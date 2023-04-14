"Ничего святого у этих людей нет". В ВС ВСУ оценили вероятность российских ракетных ударов на Пасху

Игнат допускает, что на Пасху и в другие праздничные дни в ближайший месяц нельзя исключать вероятность ударов российских оккупантов по Украине Фото: mediacentr.org.ua

"Сложно сказать, могут ли быть [обстрелы на Пасху]. Хочу сказать, что их [россиян] "духовность" нам всем прекрасно известна, [...] ничего святого у этих людей нет, они могут совершить разные провокации и на эти праздники, но впереди еще их скрепы – первомайские, девятимайские [праздники] и так далее. Надо к этому готовиться, быть бдительными, беречь себя", – сказал Игнат.

Говоря о том, что оккупанты не обязательно будут привязываться к датам, спикер напомнил, что украинцы ожидали обстрелов со стороны оккупантов на годовщину их вторжения в Украину, 23–24 февраля 2023 года, но российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов позднее, в ночь на 9 марта и утром.

Он добавил, что населению следует реагировать на сигналы тревоги, а Воздушные силы будут делать все для того, чтобы отразить удары в случае российской атаки.