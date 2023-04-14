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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ничего святого у этих людей нет". В ВС ВСУ оценили вероятность российских ракетных ударов на Пасху

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Игнат допускает, что на Пасху и в другие праздничные дни в ближайший месяц нельзя исключать вероятность ударов российских оккупантов по Украине
Игнат допускает, что на Пасху и в другие праздничные дни в ближайший месяц нельзя исключать вероятность ударов российских оккупантов по Украине
Фото: mediacentr.org.ua

Нельзя исключать того, что российские оккупанты нанесут удары по Украине в пасхальное воскресенье 16 апреля. Об этом 14 апреля рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Сложно сказать, могут ли быть [обстрелы на Пасху]. Хочу сказать, что их [россиян] "духовность" нам всем прекрасно известна, [...] ничего святого у этих людей нет, они могут совершить разные провокации и на эти праздники, но впереди еще их скрепы – первомайские, девятимайские [праздники] и так далее. Надо к этому готовиться, быть бдительными, беречь себя", – сказал Игнат.

Говоря о том, что оккупанты не обязательно будут привязываться к датам, спикер напомнил, что украинцы ожидали обстрелов со стороны оккупантов на годовщину их вторжения в Украину, 23–24 февраля 2023 года, но российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины с помощью ракет и дронов позднее, в ночь на 9 марта и утром.

Он добавил, что населению следует реагировать на сигналы тревоги, а Воздушные силы будут делать все для того, чтобы отразить удары в случае российской атаки.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.

После этого были новые атаки. Так, в апреле, по данным Генштаба ВСУ, РФ нанесла 44 ракетных и 38 ударов БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры Украины, ВСУ уничтожили 29 беспилотников.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта Игнат. 

Христианский праздник Пасхи в 2023 году приходится по восточному обряду на 16 апреля.

Теги: Россия, Украина, оккупация, авиация, Пасха, провокации, беспилотники, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, удары, ракета, Воздушные силы Украины, население, российские оккупанты, Юрий Игнат
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