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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Воздушных силах рассказали, когда Украина получит современные системы ПВО

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О прибытии систем Patriot не будут сообщать "так, как всем бы хотелось", подчеркнули в ВС ВСУ
О прибытии систем Patriot не будут сообщать "так, как всем бы хотелось", подчеркнули в ВС ВСУ
Фото: EPA

Украинские военные, которые недавно завершили обучение управлению системами Patriot в США, вернутся в Украину "не с пустыми руками". Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Это касается не только Patriot, а и систем, которые нам должны передать французские и итальянские партнеры, таких как SAMP-T.  Обучение идет в комплекте с самими системами. Но нужно понимать, что это не "вот-вот" и не будет об этом так сообщаться, как все этого хотят", – сказал он.

Игнат отметил, что украинцы очень быстро обучаются на различных западных системах вооружений – быстрее, чем ожидали западные партнеры.

"Вчера, наверное, все видели работу NASAMS в Украине, видели, как горят глаза у наших зенитчиков, которые счастливы работать на этих комплексах. Конечно, они будут овладевать этими системами как можно скорее", – сказал он.

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.

5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.

16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.

В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.

30 марта сообщалось, что украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США и отправились в Европу, откуда еще через некоторое время вернутся в Украину.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная техника, ПВО, военная помощь, война России против Украины, Воздушные силы Украины, ЗРК Patriot, Юрий Игнат
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