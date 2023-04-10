В Воздушных силах рассказали, когда Украина получит современные системы ПВО

"Это касается не только Patriot, а и систем, которые нам должны передать французские и итальянские партнеры, таких как SAMP-T. Обучение идет в комплекте с самими системами. Но нужно понимать, что это не "вот-вот" и не будет об этом так сообщаться, как все этого хотят", – сказал он.
Игнат отметил, что украинцы очень быстро обучаются на различных западных системах вооружений – быстрее, чем ожидали западные партнеры.
"Вчера, наверное, все видели работу NASAMS в Украине, видели, как горят глаза у наших зенитчиков, которые счастливы работать на этих комплексах. Конечно, они будут овладевать этими системами как можно скорее", – сказал он.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.
5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.
16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.
В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.
30 марта сообщалось, что украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США и отправились в Европу, откуда еще через некоторое время вернутся в Украину.