В Воздушных силах рассказали, когда Украина получит современные системы ПВО

О прибытии систем Patriot не будут сообщать "так, как всем бы хотелось", подчеркнули в ВС ВСУ Фото: EPA

"Это касается не только Patriot, а и систем, которые нам должны передать французские и итальянские партнеры, таких как SAMP-T. Обучение идет в комплекте с самими системами. Но нужно понимать, что это не "вот-вот" и не будет об этом так сообщаться, как все этого хотят", – сказал он.

Игнат отметил, что украинцы очень быстро обучаются на различных западных системах вооружений – быстрее, чем ожидали западные партнеры.

"Вчера, наверное, все видели работу NASAMS в Украине, видели, как горят глаза у наших зенитчиков, которые счастливы работать на этих комплексах. Конечно, они будут овладевать этими системами как можно скорее", – сказал он.