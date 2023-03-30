В США украинцы завершили обучение на ЗРК Patriot

Подготовку прошли 65 украинских военных в Форт-Силл, сейчас они вернулись в Европу, сообщил он.
Райдер добавил, что более 4 тыс. украинских солдат пройдут общевойсковую подготовку в Германии в конце этого месяца, в том числе две бригады, одна из которых оснащена боевыми машинами Bradley, а другая – машинами Stryker.
По словам Райдера, всего США с начала полномасштабного вторжения РФ подготовили около 7 тыс. военных из Украины.
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года. 5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия. 20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В декабре прошлого года Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.
16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.
21 марта сообщалось, что украинские военные в США в ближайшие дни завершат обучение на Patriot. Системы ПВО прибудут в Украину в течение нескольких недель.