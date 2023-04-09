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Воздушные силы ВСУ показали работу NASAMS. За пять месяцев эти системы сбили больше 100 российских ракет и дронов

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Украинские власти отмечали высокую эффективность NASAMS
Украинские власти отмечали высокую эффективность NASAMS
Скриншот: Ukrainian Air Force (Повітряні Сили України) / YouTube

Зенитные ракетные комплексы NASAMS, переданные Украине западными партнерами, за пять месяцев боевой работы сбили более 100 российских ракет и дронов. Сюжет, посвященный работе систем ПВО NASAMS, опубликовала пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Первый NASAMS начали использовать для защиты воздушного пространства Украины в ноябре 2022 года, отмечается в сюжете.

На видео показаны пункт боевого управления NASAMS и работа системы, включая кадры сбития российской ракеты 15 ноября. Сбитые вражеские цели зенитчики маркируют на ЗРК трезубцами. 

Бригада, на вооружении которой стоят NASAMS, в будущем откажется от советской техники и перейдет исключительно на западные ЗРК, рассчитывает командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"На перспективу я вижу, что мы откажемся в этой бригаде от использования зенитных ракетных комплексов старого парка. Думаю, в ближайшее время зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: Ukrainian Air Force (Повітряні Сили України) / YouTube

Первые две системы NASAMS прибыли в Украину в ноябре 2022 года, их поставили США. Также передачу этой системы анонсировала в январе 2023-го Канада. В марте Норвегия пообещала передать еще две системы в сотрудничестве с США. 

В ВС ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.

Контекст:

Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", сказал в ноябре 2022 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. 

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы HawkIRIS-TCrotaleNASAMS и Aspide.

Эффективность украинской ПВО достигла 80%, заявил в декабре министр обороны Украины Алексей Резников.  

Теги: вооружение, ПВО, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Николай Олещук, NASAMS
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