Воздушные силы ВСУ показали работу NASAMS. За пять месяцев эти системы сбили больше 100 российских ракет и дронов

Первый NASAMS начали использовать для защиты воздушного пространства Украины в ноябре 2022 года, отмечается в сюжете.
На видео показаны пункт боевого управления NASAMS и работа системы, включая кадры сбития российской ракеты 15 ноября. Сбитые вражеские цели зенитчики маркируют на ЗРК трезубцами.
Бригада, на вооружении которой стоят NASAMS, в будущем откажется от советской техники и перейдет исключительно на западные ЗРК, рассчитывает командующий Воздушными силами Николай Олещук.
"На перспективу я вижу, что мы откажемся в этой бригаде от использования зенитных ракетных комплексов старого парка. Думаю, в ближайшее время зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине", – рассказал он.
Первые две системы NASAMS прибыли в Украину в ноябре 2022 года, их поставили США. Также передачу этой системы анонсировала в январе 2023-го Канада. В марте Норвегия пообещала передать еще две системы в сотрудничестве с США.
В ВС ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.
Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", сказал в ноябре 2022 года спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы Hawk, IRIS-T, Crotale, NASAMS и Aspide.
Эффективность украинской ПВО достигла 80%, заявил в декабре министр обороны Украины Алексей Резников.