Воздушные силы ВСУ показали работу NASAMS. За пять месяцев эти системы сбили больше 100 российских ракет и дронов

Первый NASAMS начали использовать для защиты воздушного пространства Украины в ноябре 2022 года, отмечается в сюжете.

На видео показаны пункт боевого управления NASAMS и работа системы, включая кадры сбития российской ракеты 15 ноября. Сбитые вражеские цели зенитчики маркируют на ЗРК трезубцами.

Бригада, на вооружении которой стоят NASAMS, в будущем откажется от советской техники и перейдет исключительно на западные ЗРК, рассчитывает командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"На перспективу я вижу, что мы откажемся в этой бригаде от использования зенитных ракетных комплексов старого парка. Думаю, в ближайшее время зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине", – рассказал он.

ВИДЕО

Видео: Ukrainian Air Force (Повітряні Сили України) / YouTube

Первые две системы NASAMS прибыли в Украину в ноябре 2022 года, их поставили США. Также передачу этой системы анонсировала в январе 2023-го Канада. В марте Норвегия пообещала передать еще две системы в сотрудничестве с США.

В ВС ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин.