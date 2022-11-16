Системы NASAMS показали максимальную эффективность – Остин

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая седьмое заседание консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое проходит в онлайн-формате 16 ноября. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба Пентагона.

"В то время как Россия продолжает безжалостно атаковать гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, страны [партнеры Украины] продолжают поддерживать Украину. А жестокость России только укрепляет нашу решимость", – сказал Остин.

Он добавил, что со времени предыдущей встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 12 октября, семь стран либо поставили Украине системы ПВО, либо обязались их поставить.

"Это спасет жизни невинных украинских мужчин, женщин и детей и поможет Вооруженным силам защитить свое небо", – заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что партнеры должны "сделать еще больше для удовлетворения насущных потребностей" в противовоздушной обороне Украины, в частности, помочь защитить энергетическую инфраструктуру.