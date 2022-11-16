Системы NASAMS показали максимальную эффективность – Остин

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая седьмое заседание консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое проходит в онлайн-формате 16 ноября. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба Пентагона.
"В то время как Россия продолжает безжалостно атаковать гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, страны [партнеры Украины] продолжают поддерживать Украину. А жестокость России только укрепляет нашу решимость", – сказал Остин.
Он добавил, что со времени предыдущей встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 12 октября, семь стран либо поставили Украине системы ПВО, либо обязались их поставить.
"Это спасет жизни невинных украинских мужчин, женщин и детей и поможет Вооруженным силам защитить свое небо", – заявил глава Пентагона.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно
С начала полномасштабного вторжения России общая сумма помощи США Украине в области безопасности составила $18,6 млрд, отметил американский министр обороны.