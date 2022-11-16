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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Системы NASAMS показали максимальную эффективность – Остин

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Необходимо помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру, заявил Остин
Необходимо помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру, заявил Остин
Фото: EPA

Системы противовоздушной обороны NASAMS, которые Украине предоставили США, показали 100% эффективность в перехвате ракет, которыми Россия атакует украинские объекты энергосистемы.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая седьмое заседание консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое проходит в онлайн-формате 16 ноября. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба Пентагона. 

"В то время как Россия продолжает безжалостно атаковать гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины, страны [партнеры Украины] продолжают поддерживать Украину. А жестокость России только укрепляет нашу решимость", – сказал Остин.

Он добавил, что со времени предыдущей встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 12 октября, семь стран либо поставили Украине системы ПВО, либо обязались их поставить. 

"Это спасет жизни невинных украинских мужчин, женщин и детей и поможет Вооруженным силам защитить свое небо", –  заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что партнеры должны "сделать еще больше для удовлетворения насущных потребностей" в противовоздушной обороне Украины, в частности, помочь защитить энергетическую инфраструктуру.
Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно

С начала полномасштабного вторжения России общая сумма помощи США Украине в области безопасности составила $18,6 млрд, отметил американский министр обороны.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Пентагон, ПВО, оборона, безопасность, энергосистема, Ллойд Остин, NASAMS
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