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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оружие, которое меняет правила игры. Главное об украинском комплексе "Гром-2" с дальностью стрельбы до 500 км

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ОТРК "Сапсан" на параде ко Дню Независимости Украины в 2021 году
ОТРК "Сапсан" на параде ко Дню Независимости Украины в 2021 году
Фото: defence-ua.com

Министр обороны Украины Алексей Резников в начале марта сказал, что Украина в 2023 году может "удивить" российских оккупантов с помощью ракетного комплекса отечественного производства "Гром-2" ("Сапсан"). Издание "ГОРДОН" рассказывает, что известно об этих комплексах, способных наносить удары на расстояние до 500 км.

История разработки и строительства комплекса от начала нулевых до 2023 года

О создании оперативно-тактической ракеты с дальностью до 500 км для украинской армии в Украине говорили, согласно статье Defence Express, с 1994 года. Тогда разработка получила название "Борисфен", предполагалось, что этими ракетами заменят советские "Точки" и "Скады", но в условиях сокращения армии и дефицита средств идея не нашла поддержки ни у политиков, ни у военных, пишет портал. 

Впервые в истории независимой Украины планы о создании новой ракетной программы обсудили на заседании Совета национальной безопасности и обороны при участии третьего президента Украины Виктора Ющенко. Согласно статье Defence Express, это заседание дало старт новой программе: в 2007 году Минобороны Украины и конструкторское бюро "Южное" согласовали техническое задание проекта по созданию многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса, который получил название "Сапсан". Тогда шла речь о строительстве 200 пусковых установок и ракет к ним. 

"Такого количества было достаточно не только для полноценной бригады, но и для полного перевооружения на "Сапсаны" трех реактивных артиллерийских полков – вместо систем залпового огня", – отметил портал. 

Завершить проект планировали в 2012 году. Однако "после принятия в 2009 году эскизного проекта Минобороны Украины потеряло интерес к разработке и не желало финансировать этап так и не начавшегося технического проектирования" – в годы после глобального экономического кризиса, случившегося в 2008 году, проект не финансировался. Поддержку программы формально возобновили в конце 2011-го, но деньги на ее разработку не выделили, написало СМИ. За семь лет разработчик освоил 200 млн грн ($25–40 млн с учетом курсовых колебаний). Программа не действовала, а "теплилась", недофинансирование было на уровне 90–95%, говорится в публикации специализированного портала. 

Фото: defence-ua.com
Фото: defence-ua.com

В 2013 году Минобороны по руководством Павла Лебедева, которого сейчас подозревают в снижении обороноспособности Украины и госизмене, окончательно прекратило финансировать проект. 

КБ "Южное" инициировало восстановление проекта уже после начала войны РФ против Украины, в середине 2014 года. Для ускорения предложили использовать имеющиеся наработки по экспортному контракту на разработку комплекса "Гром-2".

В феврале 2021 года тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран сказал, что проект готов более чем на 80%, пишет "АрміяInform". Таран тогда озвучивал планы по подписанию контракта на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Сапсан" в 2021 году.

В 2021 году "Саспан" был готов на 80%. Фото: armyinform.com.ua
В 2021 году "Саспан" был готов на 80%. Фото: armyinform.com.ua

В 2022 году министерство намеревалось вести работу над созданием ракетного щита Украины, и тогда речь шла в первую очередь о восстановлении работ над проектом "Сапсан" (такие планы оборонное ведомств декларировало осенью 2021-го). 

На какой стадии была разработка "Сапсана" на момент начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, неизвестно.

Пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" в ответ на запрос LIGA.net летом 2022-го проинформировала, что вопрос чувствительный, и не стала сообщать детали, но заявила, что проект развивается. 

"Можно было бы достать до Москвы", или Что известно о комплексе "Гром-2"

В комментарии LIGA.net глава фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" Тарас Чмут в прошлом году называл "Сапсан" "наибольшей потерей с точки зрения войны и нынешних потребностей". По его мнению, этот ОТРК должен был стать стратегическим оружием Украины с ракетами дальностью до 300–500 км.

"Не раз на парады наши выкатывали ОТРК "Гром-2", другие, возможно, его перспективные варианты. Имея такой комплекс на вооружении ВСУ – условно, 1000 ракет имели бы – никаких боевых действий не было бы. Потому что этими комплексами можно было бы доставать с 500-километровой дальностью аж до Москвы. Можно было бы накрыть все их аэродромы, откуда они лупили авиацией, или "Искандеры" и так далее. Почему-то эта программа не финансировалась годами..." – говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "5 канала" в июле 2022-го. 

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

Ракеты для этого комплекса разрабатывали высокоточные. 

На выставке "Зброя та безпека 2018" создатели комплекса говорили Defence Express, что речь об отклонении от цели в пределах  ноль-два метра. По их словам, для этого к работе над "Сапсаном" привлекли лучших математиков Украины. 

"В наше время оружие должно быть высокоточным, потому что террористы или оккупанты любят ставить свое оружие у больниц, школ или еще чего-то. Поэтому я добиваюсь, чтобы вероятность промахов более 10 м была очень малой. Это сделано, и это я считаю своим главным достижением", – сказал тогда порталу разработчик ракетных алгоритмов Юрий Тихий. 

Главред портала Юрий Згурец сравнил эти комплексы с вооружением противника – российскими ОТРК "Искандер". Он пояснил, что украинская разработка лучше: в экспортной версии "Искандер" оснащается оптической головкой самонаведения, а сама ракета отклоняется от цели в пределах 5–10 м. 

ВИДЕО
Видео: Defense Express / YouTube

ICTV называет ракеты к этому комплексу "ATACMS собственного производства". ATACMS имеет дальность около 300 км, и это оружие называют Game Changing – меняющим правила игры, пояснил канал. Украина, как сообщали в Офисе президента в январе, ведет активные переговоры по вопросу получения этих ракет, но пока США не приняли политическое решение о передаче ВСУ ATACMS и поставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. 

Действующий министр обороны Украины Алексей Резников в январе высказывал мнение, что дискуссии по ATACMS завершатся успешно для Украины, и добавлял: "В моем понимании все невозможное возможно в будущем. Мы найдем другое решение дальнего поражения врага. В том числе с партнерами об этом говорим". 

Применяла ли Украина ОТРК "Гром-2" на поле боя? 

Неизвестно. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал в сентябре, что ВСУ нанесли "серию успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки", но он не уточнил, какое вооружение применялось. Взрывы на этом аэродроме прогремели 9 августа

Американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского военного чиновника со знанием ситуации, писала тогда, что речь идет об украинской разработке.

Спутниковый снимок аэродрома Саки, 10 августа. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook
Спутниковый снимок аэродрома Саки, 10 августа. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Спикер министерства обороны страны-оккупанта Игорь Конашенков 30 марта и 9 апреля заявлял о якобы сбитии таких ракет, но российское минобороны – недостоверный источник. Ранее ведомство уже заявляло об уничтожении бронемашин, которые Украина пока не получила (Конашенков утверждал, что оккупанты уничтожили Bradley в начале сентября прошлого года, хотя США объявили о предоставлении Киеву этих машин в начале января 2023-го, а первую партию отправили в конце того же месяца). 

Военный историк и аналитик Михаил Жирохов, комментируя "ВВС News Україна" слова Конашенкова о якобы сбитой ракете в сводке за 30 марта, скептически отнесся к гипотезе, что ВСУ могли использовать "Гром-2" "непонятно по каким целям". 

"Могут ли быть видео- и фотодоказательства сбития? Очень мало что падает на землю от уничтоженной ракеты, если она была сбита, например, снарядами С-400 и С-300. Они имеют мощную боевую часть, сбитый объект фактически распиливается на атомы, и выяснить, что это было, анализируя, что упало на землю, очень трудно. Фактически невозможно. Это если предположить, что россияне действительно что-то сбили, а не им это померещилось", – добавил он. 

В интервью LIGA.net, которое вышло 6 марта 2023-го, Резников допустил, что в 2023 году Украина сможет "удивить" российских оккупантов с помощью "Сапсана". 

"Я думаю, что это очень реалистичный шанс. Я бы его назвал планом. Я лично недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому оптимистично смотрю и на реализацию этого плана", – сказал он. 

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

8 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Феодосии – городе, который расположен на юго-восточном побережье полуострова (до админграницы с Херсонской областью – около 180 км, но это оккупированная часть области, до освобожденного от захватчиков Херсона – почти 280 км). Оккупанты заявили о работе ПВО и сбитой ракете, запущенной "со стороны Украины". 

По информации паблика "Крымский ветер", ракет было две и одна из них попала в цель, уничтожив российскую систему С-300. 

У российских оккупантов украинский ОТРК вызывает "неприкрытый интерес, и это понятно", отмечает "ВВС News Україна". По данным украинских правоохранителей, российские спецслужбы интересовались "Сапсаном", в сентябре в Украине арестовали инженера днепровского предприятия "КБ "Южное", которая подозревается в работе на РФ и передаче оккупантам информации о "Сапсане", а также о ЗРК "Кильчень". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: вооружение, военная техника, Алексей Резников, Андрей Таран, война России против Украины, ракеты, Игорь Конашенков, Юрий Игнат, Тарас Чмут, ATACMS
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