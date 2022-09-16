В Украине задержали инженера, которая могла "сливать" ФСБ РФ информацию об украинских военных разработках

Следствие утверждает, что подозреваемая вечером 2 июня получила сообщение на свой мессенджер Viber с номера сотрудника ФСБ России Зыкова Е.В. Он, по данным следствия, прямо попросил собеседницу о сотрудничестве.

"Политическая и экономическая независимость разрушена, Украина порабощена и управляется из-за границы. Осознайте реальное положение страны. Помогите России. Это единственный способ защитить украинский народ, нуждающийся в возвращении к своим историческим источникам союза с Россией", – приводится в судебном решении текст сообщения от россиянина.

На следующий день, 3 июня, подозреваемая, как говорит следствие, направила первую информацию своему куратору из ФСБ. В материалах дела говорится, что женщина помогала корректировать ракетные удары по заводу "Южмаш", указывала, где находятся украинские военные, а также регулярно посылала российскому куратору данные о новейших разработках, над которыми работает КБ "Южное".

В августе 2022 года подозреваемая, по данным СБУ, скопировала и переслала в ФСБ 30 фотоснимков презентационных материалов о новой зенитно-ракетной системе "Кильчень", которая находится в разработке.

Также подозреваемая якобы передала ФСБ данные о размещении цехов, где ремонтируют ракетные комплексы "Точка-У". В деле говорится, что инженер посылала информацию о новейших украинских разработках.

Больше всего российские спецслужбы заинтересовал украинский проект "Сапсан", который должен был стать ответом российскому "Искандеру". Работы по его созданию начались в 2005 году, а в 2013-м проект свернули. Позже появлялась информация, что работа над комплексом будет возобновлена. В переписке с сотрудником ФСБ РФ инженер подтвердила информацию, что проект "Сапсан" возобновился.

По данным "BBC News Украина", обвиняемую зовут Перкова Резеда Индусовна, она является инженером государственного конструкторского бюро "Южное" им. М.К. Ангела в Днепре. Ее задержали правоохранители в Днепре 7 сентября, суд арестовал ее на два месяца.

Подозреваемая не признает своей вины, рассказал ее адвокат. Он уже подал апелляционную жалобу.

Если версия правоохранителей подтвердится, то это может быть самым громким шпионским делом последнего времени в сфере технологий, ведь Россия могла получить доступ к новейшим украинским военным разработкам ведущего предприятия страны.