Штурмовые подразделения эффективно используют Bushmaster на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ. Фото

Бронетранспортеры "маневренны и проходимы", что важно для выполнения боевых задач и помогает при эвакуации, отмечают военные Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Эти автомобили хорошо зарекомендовали себя в качестве транспортного средства для перемещения пехоты и эвакуации. Они достаточно маневренны и проходимы, что важно для выполнения поставленных боевых задач. И помогают сохранить жизнь нашим ребятам", – процитировали в сообщении военнослужащего Андрея, который работает с такими бронетранспортерами.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В ВСУ поблагодарили Австралию за поддержку и помощь.