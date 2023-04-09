Штурмовые подразделения эффективно используют Bushmaster на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ. Фото

"Эти автомобили хорошо зарекомендовали себя в качестве транспортного средства для перемещения пехоты и эвакуации. Они достаточно маневренны и проходимы, что важно для выполнения поставленных боевых задач. И помогают сохранить жизнь нашим ребятам", – процитировали в сообщении военнослужащего Андрея, который работает с такими бронетранспортерами.
В ВСУ поблагодарили Австралию за поддержку и помощь.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь. Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также бронеавтомобилей Bushmaster и бронетранспортеров M113AS4.
Австралийские бронеавтомобили Bushmaster помогли украинским военным выйти на реку Оскол в Харьковской области во время контрнаступления, рассказал 11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников.
По подсчетам радиовещательной корпорации ABC, после поставки очередного пакета военной помощи, о котором Австралия объявила в конце октября 2022 года, общее количество этих бронемашин, отправленных в Украину, должно было составить до 90 штук.