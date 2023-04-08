"Успешно выполняют боевые задания на фронте". Залужный показал работу польских САУ Krab. Видео

"Наши воины быстро овладели западной техникой, более того – имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения", – отметил Залужный.
Он также процитировал военнослужащего ВСУ Владимира, по словам которого украинские солдаты предоставляют рекомендации производителям САУ.
"Самоходная артиллерийская установка Krab хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию", – заявил военный.
Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео с работой САУ Krab на фронте и рассказами украинских артиллеристов о ней.
AHS Krab – польская САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS-90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.
7 июня 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный" контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.
9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. Он отмечал, что после орудий М777 и FH70, САУ CAESAR и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который удалось привлечь Украине.
29 июля Залужный сообщил, что САУ Krab "успешно работают на передовой".