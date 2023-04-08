"Успешно выполняют боевые задания на фронте". Залужный показал работу польских САУ Krab. Видео

"Наши воины быстро овладели западной техникой, более того – имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения", – отметил Залужный.

Он также процитировал военнослужащего ВСУ Владимира, по словам которого украинские солдаты предоставляют рекомендации производителям САУ.

"Самоходная артиллерийская установка Krab хорошо показала себя и в скорости наведения, и в дальности стрельбы. Мы изучили ресурс и возможности этих машин и предоставляем производителям предложения по их усовершенствованию", – заявил военный.

Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео с работой САУ Krab на фронте и рассказами украинских артиллеристов о ней.