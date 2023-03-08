Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab с южнокорейскими деталями – Reuters

Директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хен Чхоль подтвердил, что Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок рассмотрело и одобрило передачу в 2022 году после рассмотрения всей документации и обсуждения возможных проблем.

Этот комментарий является первым подтверждением того, что Южная Корея одобрила поставки компонентов вооружений своего производства Украине для защиты от российской агрессии, отмечает агентство. Ранее официальный Сеул отказывался комментировать вопрос поставок САУ Украине.