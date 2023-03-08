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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Южная Корея разрешила Польше поставлять Украине САУ Krab с южнокорейскими деталями – Reuters

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САУ Krab успешно работают на украинском фронте
САУ Krab успешно работают на украинском фронте
Фото: EPA

Правительство Южной Кореи дало разрешение на поставки Польшей Украине самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями в прошлом году. Об этом 8 марта сообщает Reuters со ссылкой на представителя южнокорейского министерства обороны.

Директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хен Чхоль подтвердил, что Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок рассмотрело и одобрило передачу в 2022 году после рассмотрения всей документации и обсуждения возможных проблем.

Этот комментарий является первым подтверждением того, что Южная Корея одобрила поставки компонентов вооружений своего производства Украине для защиты от российской агрессии, отмечает агентство. Ранее официальный Сеул отказывался комментировать вопрос поставок САУ Украине.

Контекст:

AHS Krab – польская САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS-90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola.

7 июня 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный" контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников отчитался, что польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте. Он отмечал, что после орудий М777 и FH70САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который удалось привлечь Украине.

29 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что САУ Krab "успешно работают на передовой".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Южная Корея, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Krab
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