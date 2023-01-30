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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины

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Генсек НАТО призвал Южную Корею обратить внимание на примеры стран, которые не оказывали Украине военную помощь, но впоследствии пересмотрели свою позицию
Генсек НАТО призвал Южную Корею обратить внимание на примеры стран, которые не оказывали Украине военную помощь, но впоследствии пересмотрели свою позицию
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею оказать военную поддержку Украине, сославшись на пример других стран, которые в результате развязанной Россией войны в Украине изменили свою политику отказа от поставок оружия, сообщает 30 января Reuters.

Столтенберг в Сеуле заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами и что Альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами за счет расширения партнерских отношений в Азии.

Агентство сообщает, что генсек Альянса поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив, что существует острая необходимость в боеприпасах.

Reuters напоминает, что Южная Корея подписала крупные соглашения о поставках сотен танков, самолетов и другого оружия члену НАТО Польше с начала войны. В то же время президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликте, "затрудняет" поставки оружия Украине.

Столтенберг, комментируя позицию корейских властей, отметил, что такие страны, как Германия, Швеция и Норвегия, проводили аналогичную политику, но изменили ее, пишет Reuters. Реальность такова, что Украине нужно предоставить оружие, если мир не хочет, чтобы победили "самодержавие и тирания", добавил он.

Глава НАТО заявил, что считает "чрезвычайно важным", чтобы Россия не выиграла эту войну. Он, по информации агентства, отметил, что это важно не только для украинцев, но и для того, чтобы не дать авторитарным лидерам, в том числе в Пекине, ложный сигнал о том, что они могут добиться желаемого силой.

Столтенберг, как отмечает Reuters, посетит также Японию. Его поездка направлена на укрепление связей с союзниками США на фоне войны в Украине и растущей конкуренции с Китаем.

Контекст:

Южная Корея отправила в Украину 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z, сообщило посольство Сеула в Киеве 7 декабря. Партия транспорта была предоставлена корейским правительством в качестве гуманитарной помощи.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, оружие, Швеция, Южная Корея, Норвегия, оккупация, Йенс Столтенберг, военная помощь, боеприпасы, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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