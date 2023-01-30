Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины

Столтенберг в Сеуле заявил, что события в Европе и Северной Америке взаимосвязаны с другими регионами и что Альянс хочет помочь справиться с глобальными угрозами за счет расширения партнерских отношений в Азии.
Агентство сообщает, что генсек Альянса поблагодарил Южную Корею за нелетальную помощь Украине, но призвал ее сделать больше, добавив, что существует острая необходимость в боеприпасах.
Reuters напоминает, что Южная Корея подписала крупные соглашения о поставках сотен танков, самолетов и другого оружия члену НАТО Польше с начала войны. В то же время президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что корейский закон, запрещающий поставку оружия странам, находящимся в состоянии конфликте, "затрудняет" поставки оружия Украине.
Столтенберг, комментируя позицию корейских властей, отметил, что такие страны, как Германия, Швеция и Норвегия, проводили аналогичную политику, но изменили ее, пишет Reuters. Реальность такова, что Украине нужно предоставить оружие, если мир не хочет, чтобы победили "самодержавие и тирания", добавил он.
Глава НАТО заявил, что считает "чрезвычайно важным", чтобы Россия не выиграла эту войну. Он, по информации агентства, отметил, что это важно не только для украинцев, но и для того, чтобы не дать авторитарным лидерам, в том числе в Пекине, ложный сигнал о том, что они могут добиться желаемого силой.
Столтенберг, как отмечает Reuters, посетит также Японию. Его поездка направлена на укрепление связей с союзниками США на фоне войны в Украине и растущей конкуренции с Китаем.
Южная Корея отправила в Украину 100 пикапов Ssang Yong Musso и пять мини-экскаваторов Doosan DX17Z, сообщило посольство Сеула в Киеве 7 декабря. Партия транспорта была предоставлена корейским правительством в качестве гуманитарной помощи.