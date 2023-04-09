Минобороны Молдовы предупредило о военной технике на дорогах в связи с учениями миротворцев

На полигонах пройдут учения 22-го миротворческого батальона "Голубые каски". В маневрах примут участие в том числе бронетранспортеры Piranha.

"Учения включают теоретические и практические занятия, основанные на сценариях, характерных для международных театров военных действий. Военные изучат тактику, методы и процедуры, используемые в операциях по поддержанию мира, в том числе патрулирование и охрану важных целей", - говорится в сообщении.

Ведомство предупредило, что люди могут видеть на дорогах военную технику, когда она будет перемещаться с мест базирования в учебные центры армии - в том числе бронетранспортеры Piranha.

В минобороны также обратили внимание, что учения проводятся в соответствии с планом подготовки армии на текущий год.