"Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и обязательно придет в Беларусь". Полный текст выступления Зеленского в Польше

Приветствую, Варшава!

Приветствую, Польша!

Великий польский народ! Великий украинский народ! Бок о бок здесь, объединенные на этой площади духом свободы, величественной историей и славной победой, которую вместе приближаем!

Мы знаем друг друга, украинцы и поляки, и знаем очень давно. И сейчас в сердце польской столицы украинские сердца обращаются к каждому из польских сердец.

Каждый раз, когда украинский флаг возвращается на абсолютно законное место на украинской земле, а российский оккупант убегает, крепнет и польский флаг

Это честь для меня – быть здесь. Я говорю к вам словами благодарности и силы. Благодарности, потому что нет больше таких моментов, когда бы мы были порознь, когда мы были бы не объединены. Украинские и польские сердца бьются за одну свободу, за обоюдную независимость наших государств, за нашу родную Европу – наш общий дом, и мы победим!

Фото предоставлено Офисом президента Украины

Нет больше такой силы, которая перевесила бы украинское и польское братство. А благодаря этому сбудутся слова: "Что у нас сила чужая взяла, саблей отберем".

"Запануєм, браття, й ми усюди у своїй сторонці".

Каждый раз, когда украинский флаг возвращается на абсолютно законное место на украинской земле, а российский оккупант убегает, крепнет и польский флаг. Желто-синие и бело-красные – эти четыре цвета крепче вражеского триколора.

Каждый успешный бой украинских героев за наше независимое государство добавляет защиты и польской независимости. Польские "Крабы" и "Перуны" в руках украинцев, которые возвращают нашим людям свободу, добавляют прочности и вашей свободе.

Вот что означает наше умение, украинцев и поляков, строить нашу победную историю бок о бок. И я благодарен за это братство каждому поляку!

Поклон тебе, Польша! Аплодисменты тебе, польский народ!

Благодарю тебя, друг Анджей, пан президент. Твоей жене Агате. Для меня честь быть здесь сегодня вместе с моей женой.

Тебе, дорогой Матеуш, господин премьер-министр.

Спасибо вам, пани маршалок и пан маршалок. Всем польским лидерам здесь, в Варшаве, и повсюду в гминах и людям Польши, которые знают, что означает для вашей свободы наша свобода. Я благодарен всем вам, кто сейчас на этой площади и кто слышит меня по всей Польше!

Фото предоставлено Офисом президента Украины

Сегодня я был на площади Маршалка Пилсудского, рядом с этим местом, там, где в 79-м году прозвучали слова великого человека и великого поляка Иоанна Павла II. Обращаясь к Богу, он сказал: "Пусть сойдет твой дух и обновит лицо земли! Этой земли!"

Сегодня очевидно, насколько щедрым был Господь, когда услышал эти слова. Свободная Польша возникла и никогда не упадет. Свободная Украина возникла и никогда не упадет.

Та чужая власть, которая хотела контролировать наши народы и не понимала, чего мы хотим, просто рассыпалась. А мы – мы стоим вместе! Бок о бок. Украина и Польша, и Европа, и свободный мир.

Мы с вами, украинцы и поляки, вместе, бок о бок вернем все это зло эпитафией российскому империализму

Стоим, и когда снова брошены полномасштабные силы агрессии против нашей свободы. Что ж, падет и этот режим, пошедший войной против нас. Он принес могилы Украине, чтобы потом принести могилы снова и Польше, и всем нашим братьям и сестрам свободной Европы. А мы боремся. Плечом к плечу!

Он принес депортации украинцам, чтобы снова депортировать и других, чья свобода дышит на землях, которые Россия собирается украсть. А мы защищаемся. Бок о бок!

Враг хотел похоронить нашу с вами независимость и растворить в российском пространстве наши национальные культуры. А мы стоим крепко! Мы с вами, украинцы и поляки, вместе, бок о бок вернем все это зло эпитафией российскому империализму.

Мы с тобой, Польша, бок о бок утвердим свободу в Европе навсегда. Тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине. Москва не будет убивать, а Петербург не будет делить. Больше никогда.

На этой славной площади и на любой другой польской площади так же, как и на всех украинских майданах, больше никогда не будет России – после нашей победы.

Много ли еще надо шагов к ней? Нет. Надо только не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставить. Когда победа требует танков, их грохот должен зазвучать на передовой. Когда независимость требует воздуха, не надо обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас, не стоит думать, какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F – 16 или какое-то другое. Нужно действовать!

Действовать так же, как ваше лидерство проявило себя в танковой коалиции. Верю, что проявится и в авиационной коалиции. Потому что это же битва за свободу, и в ней невозможно выиграть частично.

Фото предоставлено Офисом президента Украины

Когда в Варшаве недавно выступал наш с вами союзник, мощный союзник свободы – президент Байден, он сказал: "Нет более сладкого слова, чем "свобода". Нет более благородной цели, чем свобода. Нет более высокого стремления, чем свобода".

Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и придет, обязательно придет в Беларусь

Мы, украинцы и поляки, это хорошо знаем. Поэтому и нет такого вопроса между нами, который мы не решим, чтобы усилить нашу общую защиту. Поэтому и этот мой визит, переговоры здесь, в Варшаве, стали еще одним шагом к победе. И я благодарю за решения, согласованные сегодня! За мощный оборонный пакет. Спасибо за жизни, которые мы совместно с вами спасаем нашей солидарностью!

Дорогой польский народ!

Я уверен, ты знаешь, что солидарность охватывает сейчас значительно больше, чем судьбу наших двух народов. Когда мы с вами свободны – это гарантия, что свобода будет крепкой во всех наших странах-соседях в Евросоюзе. Румыния и Словакия, Литва и другие страны Балтии... Все сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны – это гарантия, что свобода выстоит в Молдове, не оставит Грузию и придет, обязательно придет в Беларусь.

Чем больше свободы будет у нас с вами, вокруг нас, тем больше гарантий будет и у справедливости. У того, что наш общий враг будет отвечать. Справедливо будет отвечать за Быковню и Бучу, за Катынь и Смоленск. Будет отвечать до конца своей жизни здесь, на земле, и навеки – перед Богом.

Справедливость – это будет историческое достижение наших поколений, и путь прокладывается так же нашим братством. Украинцами и поляками, идущими бок о бок.

Фото предоставлено Офисом президента Украины

Братья и сестры поляки!

Еще несколько поколений назад все то, на чем сейчас базируется наша сила, было лишь задачей.

Ежи Гедройц учил, что "нет независимой Польши без независимой Украины". Это выучено. И я продолжил бы. Не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят бок о бок. Это выучим.

И так же, как мы с тобой, Польша, стоим вместе в этой войне, будем наслаждаться и миром. Вместе! Бок о бок во всем. Вместе в Европейском союзе, вместе в НАТО. Это продолжение нашей судьбы свободных народов!

Историческое взаимопонимание между нашими народами должны подкреплять всем. Всем! Все, что должны решить для интересов и спокойствия наших обществ, должны решить. От сотрудничества военного и политического, экономического и энергетического до кропотливой работы историков.

Когда принимаем, что человеческая жизнь – высшая ценность, мы чтим память и достоинство каждого человека. Всех, кто жил до нас. Всех, кто нуждается в уважении. И здесь не должно быть никаких запретов. Именно наше с вами обоюдное и абсолютное уважение будет нести миру украинскую и польскую культуры. Всегда будет нести! Потому что мы навсегда спаслись нашим единством, нашей решимостью.

Дорогой Жешув! Я благодарю тебя за то, что ты стал первым городом-спасителем для Украины!

Перемышль! Люблин! Хелм! Спасибо вам! Вам, что открылись нашим людям во время, когда это было больше всего нужно!

Гданьск и Вроцлав! Катовице и Белосток! Краков и Варшава! Каждый город Польши, который стал таким гостеприимным для наших людей! Я благодарю вас!

Спасибо за то, что украинские дети в Польше могут жить в уважении, а украинские взрослые получили от польского государства закон, гарантирующий им те же права и возможности, что есть у ваших людей!

Спасибо всем волонтерам Польши, которые помогают нашим людям здесь, на польской земле, и в Украине, даже рискуя своей жизнью!

Спасибо всем, кто тренирует украинских солдат на польской земле! И спасибо каждому польскому сердцу, которое поднимает свои молитвы также и за украинцев!

Фото предоставлено Офисом президента Украины

Дорогие украинцы, дорогие украинки в Польше!

Ежедневно работаем для того, чтобы изгнать врага из Украины, чтобы вернуть безопасность всем нашим городам и селам, чтобы наши люди, которые нашли приют в других странах, могли вернуться домой.

И я благодарю всех вас, кто помогает государству!

Дорогие поляки! Все европейцы!

Желаю вам счастливых грядущих Пасхальных праздников! И всем – победы жизни над агрессией, победы в боях, которые продолжаются сейчас в Украине!

Слава всем нашим воинам, которые сражаются за нашу и вашу свободу!

Слава Украине!

Chwała Polsce!