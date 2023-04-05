Зеленский: Тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине. Москва не будет убивать, а Петербург не будет делить больше никогда

Зеленский: Враг хотел похоронить нашу с вами независимость и растворить в российском пространстве наши национальные культуры. А мы стоим крепко Фото: EPA

"Та чужая власть, которая хотела контролировать наши народы, и не понимал, чего мы хотим, просто рассыпалась. А мы стоим. Стоим вместе плечом к плечу – Украина и Польша, и Европа, и свободный мир. И когда вновь брошены полномасштабные силы, силы агрессии против нашей свободы, что ж: впадет и этот режим, что пошел войной против нас", – отметил Зеленский.

По словам президента, российский режим принес могилы Украине, чтобы потом принести могилы опять и Польше, и всем странам свободной Европы.

"А мы боремся. Он принес депортации украинцам, чтобы опять депортировать и других, чья свобода дышит на землях, которые Россия собирается украсть. А мы защищаемся плечо к плесу. Враг хотел похоронить нашу с вам независимость и растворить в российском пространстве наши национальные культуры. А мы стоим крепко", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы и поляки сделаю все, чтобы зло вернулось эпитафией российскому империализму.

"Мы с тобой, Польша, утвердим свободу в Европе навсегда. Тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине. Москва не будет убивать, а Петербург не будет делить больше никогда. На этой площади и на любой другой польской площади, как и на всех украинских майданах, больше никогда не будет России после нашей победы", – добавил президент.