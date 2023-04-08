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В НАТО анонсировали крупнейшие авиационные учения с момента создания Альянса. Они пройдут у границ РФ

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В учениях планируется задействовать около 220 самолетов стран блока
В учениях планируется задействовать около 220 самолетов стран блока
Фото: nationalguard.mil

Страны – участницы НАТО проведут летом крупнейшие авиационные учения у границ страны-агрессора России. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Национальной гвардии США.

Учения Air Defender 2023 пройдут с 12-го по 23 июня под руководством Германии. Они будут дислоцироваться в Чехии, Эстонии, Германии и Латвии и направлены на отработку оперативной и тактической полевой подготовки, говорится в сообщении.

"Air Defender 2023 проверят нашу способность быстро развертывать и быстро использовать авиацию сил НАТО. НАТО – это чисто оборонительный альянс. Но если кто-то нападает на одну страну, он нападет на всех нас", – сказал генерал-лейтенант военно-воздушных сил США Майкл Ло.

В развертывании вооруженных сил Альянса, которыми будет руководить Германия, примут участие 22 страны-союзницы, в том числе США. В нем планируется задействовать около 220 самолетов 23 типов. В пресс-службе отмечают, что это делает Air Defender 2023 крупнейшей тренировкой ВВС с момента основания НАТО в 1949 году.

В этот же день пресс-служба министерства обороны Польши сообщила об открытии в Повидзе крупнейшего за последние 30 лет инфраструктурного проекта, финансируемого НАТО и США. Это военный комплекс логистики и оборудования, где будут храниться танки, БМП, артиллерия, машины технической охраны и самоходные мосты – всего около 2700 единиц вооружения.

Контекст:

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года НАТО развернул дополнительные силы в Европе. Как сообщается на сайте Альянса, более 40 тыс. военнослужащих находятся сейчас под непосредственным командованием НАТО в восточной части Североатлантического союза. В дополнение к существующим боевым группам в Латвии, Литве, Польше и Эстонии Альянс создал еще четыре группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Эти восемь боевых групп располагаются вдоль всего восточного фланга НАТО, от Балтийского моря на севере до Черного моря на юге, уточнили в Альянсе. 

Кроме того, НАТО увеличил свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами-разведчиками и танкерами, отметили в пресс-службе Альянса. С февраля 2022 года самолеты НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских боевых самолетов.

Теги: США, Германия, НАТО, авиация, учения
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