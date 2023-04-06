Украина должна стать 33-м членом НАТО – Резников

Такое мнение 6 апреля в Twitter высказал министр обороны Алексей Резников.

"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция – 32-м, – написал глава Минобороны. – Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт чрезвычайно важен для Альянса".

31-м членом НАТО 4 апреля стала Финляндия.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.

Зеленский заявлял, что Украина будет бескомпромиссной на пути в НАТО.