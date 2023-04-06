Украина должна стать 33-м членом НАТО – Резников

Такое мнение 6 апреля в Twitter высказал министр обороны Алексей Резников.
"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция – 32-м, – написал глава Минобороны. – Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт чрезвычайно важен для Альянса".
Ukraine should become NATO's 33rd member, while Sweden will become the 32nd.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 6, 2023
Ukrainians are the best at using NATO-style weapons to destroy the russian army. Such expertise is critical for the Alliance. pic.twitter.com/iRmfbcKCWe
31-м членом НАТО 4 апреля стала Финляндия.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.
Зеленский заявлял, что Украина будет бескомпромиссной на пути в НАТО.