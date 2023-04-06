Парламент Литвы принял резолюцию, в которой говорится о приглашении Украины в НАТО

В документе говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо пригласить Украину присоединиться к блоку. Подписание протоколов о членстве и запуск процесса ратификации предлагается провести, когда это позволят условия.

Согласно резолюции, представленной членами различных политических групп в парламентских комитетах по иностранным делам и национальной безопасности и обороне, это будет стратегическим решением НАТО в стремлении к миру в Украине и в Европе.

"Мы против серых зон безопасности, мы хотим опровергнуть тезис о том, что Россия имеет право наложить вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина внесет свой вклад в нашу безопасность, сделает НАТО сильнее", – заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис, представляя проект постановления депутатам.

Также в резолюции идет речь о необходимости усилить передовую оборону в Балтийском регионе и на всем восточном фланге НАТО, довести постоянно дислоцированные в Литве сухопутные силы союзников до уровня бригады и усилить комплексную противовоздушную и противоракетную оборону.

Литва впервые примет саммит НАТО 11–12 июля. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и партнеров НАТО.