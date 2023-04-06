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Парламент Литвы принял резолюцию, в которой говорится о приглашении Украины в НАТО

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Сейм Литвы проголосовал за документ, касающийся саммита НАТО в Вильнюсе
Сейм Литвы проголосовал за документ, касающийся саммита НАТО в Вильнюсе
Фото: Lietuvos Respublikos Seimas / Facebook

Сейм Литвы 6 апреля единогласно принял резолюцию, подтверждающую стремление Литвы к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе, включая официальное приглашение Украины вступить в Альянс. Об этом сообщает LRT.

В документе говорится, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо пригласить Украину присоединиться к блоку. Подписание протоколов о членстве и запуск процесса ратификации предлагается провести, когда это позволят условия.

Согласно резолюции, представленной членами различных политических групп в парламентских комитетах по иностранным делам и национальной безопасности и обороне, это будет стратегическим решением НАТО в стремлении к миру в Украине и в Европе.

"Мы против серых зон безопасности, мы хотим опровергнуть тезис о том, что Россия имеет право наложить вето на членство Украины. Мы думаем, что Украина внесет свой вклад в нашу безопасность, сделает НАТО сильнее", – заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис, представляя проект постановления депутатам.

Также в резолюции идет речь о необходимости усилить передовую оборону в Балтийском регионе и на всем восточном фланге НАТО, довести постоянно дислоцированные в Литве сухопутные силы союзников до уровня бригады и усилить комплексную противовоздушную и противоракетную оборону.

Литва впервые примет саммит НАТО 11–12 июля. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и партнеров НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: НАТО, Литва, Вильнюс, саммит НАТО, Сейм Литвы
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