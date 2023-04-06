Журналисты обнаружили, что президент Литвы был членом Коммунистической партии. Науседа прокомментировал

Согласно документам, Науседа присоединился к Компартии в мае 1988 года. Журналист добавил, что в то время Науседа также поддерживал митинги движения за независимость Литвы "Саюдис".

"Я не знаю, что на самом деле чувствовал Гитанас Науседа во время митингов "Саюдис"... оказалось, что тогда он выбрал другую сторону баррикад – по меньшей мере официально", – написал журналист.

Он добавил, что Науседа не заполнил графу о действующей или бывшей принадлежности к какой-либо партии или политическому движению, когда заполнял кандидатскую анкету для участия в президентских выборах 2019 года.

В то же время, как ответили журналисту в президентском кругу, Науседа не участвовал в деятельности Коммунистической партии после начала движения "Саюдис".

Журналист отметил, что все материалы взял в государственном архиве.

В комментарии агентству ELTA Науседа подтвердил, что был членом Коммунистической партии страны в 1980-х годах, пишет Delfi.

"В то время, в 1987 году, когда я заканчивал базовые курсы экономики в Вильнюсском университете, я хотел посвятить свою жизнь науке, хотел сделать карьеру ученого. Сразу после учебы я столкнулся с искушением вступить в партию во имя больших возможностей сделать карьеру ученого... Я был амбициозным и тупо упрямым юношей, даже мамины отговоры от такого шага проигнорировал", – объяснил Науседа.

Он добавил, что после массовых митингов "Саюдис" погрузился "в национальное возрождение" и больше не участвовал в деятельности Коммунистической партии.