Министр обороны Литвы объявил о пакете помощи Украине на €41 млн

По его словам, он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды.
* The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 5, 2023
О новом пакете Анушаускас объявил после того, как съездил с визитом в Харьков. Там он встречался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, бригадным генералом Сергеем Мельником, главой Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым.
Kharkiv. Intensive meetings, conversations with the Minister of Defense of Ukraine @oleksiireznikov, head of the Kharkiv garrison and Brigadier General Serhii Melnyk, head of Kharkiv military administration Oleh Siniehubov and mayor Ihor Terekhov. pic.twitter.com/Jf5XIwxvmh— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 4, 2023
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны.
Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.
В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.