Министр обороны Литвы объявил о пакете помощи Украине на €41 млн

Анушаускас побывал в Харькове и объявил о новом пакете помощи Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

По его словам, он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды.

* The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 5, 2023

О новом пакете Анушаускас объявил после того, как съездил с визитом в Харьков. Там он встречался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, бригадным генералом Сергеем Мельником, главой Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым.