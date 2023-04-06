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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр обороны Литвы объявил о пакете помощи Украине на €41 млн

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Анушаускас побывал в Харькове и объявил о новом пакете помощи
Анушаускас побывал в Харькове и объявил о новом пакете помощи
Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи в размере около €41 млн. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в Twitter 5 апреля.

По его словам, он будет состоять из присланного оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды.

О новом пакете Анушаускас объявил после того, как съездил с визитом в Харьков. Там он встречался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, бригадным генералом Сергеем Мельником, главой Харьковской областной военной администрации Олегом Синегубовым и мэром Харькова Игорем Тереховым.

 

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. 

Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году Литва уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами. Кроме того, литовцы собрали €6 млн на радары ПВО для Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Литва, военная помощь, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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