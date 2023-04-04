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Литва запретила россиянам покупать недвижимость на территории страны

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Сейм Литвы ввел ряд ограничений для россиян и белорусов
Сейм Литвы ввел ряд ограничений для россиян и белорусов
Фото: EPA

Сейм Литвы 4 апреля принял решение запретить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам приобретать право собственности на недвижимость, расположенную на территории Литвы. Об этом сообщается на официальном сайте литовского парламента.

Такое решение Сейм принял в ответ на военную агрессию РФ в Украине и в целях защиты интересов национальной безопасности и внешней политики Литвы.

"Приостанавливается право российских граждан и созданных или контролируемых ими юридических лиц на приобретение недвижимого имущества, находящегося на территории Литвы", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что запрет не будет касаться граждан РФ, которые имеют разрешение на временное проживание в Литве или постоянный вид на жительство в стране, а также россиян, получивших недвижимость в наследство.

Также Сейм ввел еще ряд ограничений, в частности:

  • приостановил прием заявлений на получение визы гражданами России и Беларуси в визовых службах Литвы за границей;
  • приостановил прием заявлений граждан России о выдаче разрешения на временное проживание в Литве через внешнего поставщика услуг за границей и в Литве (исключение – граждане, имеющие действующую шенгенскую или национальную визу либо вид на жительство в Литве);
  • передвижение российских граждан через внешнюю границу Европейского союза на территорию Литвы подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке;
  • приостановил прием заявлений граждан России и Беларуси о предоставлении статуса электронного резидента Литвы;
  • приостановил право граждан России и Беларуси ввозить или вывозить наличные украинские гривны на территорию Литвы или с территории Литвы.

Ограничения вступят в силу с 1 июля 2023 года и, предварительно, будут действовать до 1 июля 2024 года.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

Кроме того, Литва последовательно борется с российской пропагандой, запрещая российские каналы, и ограничивает доступ россиянам в страну – с 19 сентября 2022-го она закрыла границы для россиян с "несущественными целями".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, недвижимость, Литва, граница, агрессия, безопасность, ограничения, Сейм Литвы, россияне
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