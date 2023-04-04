Литва запретила россиянам покупать недвижимость на территории страны

Такое решение Сейм принял в ответ на военную агрессию РФ в Украине и в целях защиты интересов национальной безопасности и внешней политики Литвы.

"Приостанавливается право российских граждан и созданных или контролируемых ими юридических лиц на приобретение недвижимого имущества, находящегося на территории Литвы", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что запрет не будет касаться граждан РФ, которые имеют разрешение на временное проживание в Литве или постоянный вид на жительство в стране, а также россиян, получивших недвижимость в наследство.

Также Сейм ввел еще ряд ограничений, в частности:

приостановил прием заявлений на получение визы гражданами России и Беларуси в визовых службах Литвы за границей;

приостановил прием заявлений граждан России о выдаче разрешения на временное проживание в Литве через внешнего поставщика услуг за границей и в Литве (исключение – граждане, имеющие действующую шенгенскую или национальную визу либо вид на жительство в Литве);

передвижение российских граждан через внешнюю границу Европейского союза на территорию Литвы подлежит индивидуальной дополнительной детальной проверке;

приостановил прием заявлений граждан России и Беларуси о предоставлении статуса электронного резидента Литвы;

приостановил право граждан России и Беларуси ввозить или вывозить наличные украинские гривны на территорию Литвы или с территории Литвы.

Ограничения вступят в силу с 1 июля 2023 года и, предварительно, будут действовать до 1 июля 2024 года.