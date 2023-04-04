Литва запретила россиянам покупать недвижимость на территории страны

Такое решение Сейм принял в ответ на военную агрессию РФ в Украине и в целях защиты интересов национальной безопасности и внешней политики Литвы.
"Приостанавливается право российских граждан и созданных или контролируемых ими юридических лиц на приобретение недвижимого имущества, находящегося на территории Литвы", – говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что запрет не будет касаться граждан РФ, которые имеют разрешение на временное проживание в Литве или постоянный вид на жительство в стране, а также россиян, получивших недвижимость в наследство.
Также Сейм ввел еще ряд ограничений, в частности:
Ограничения вступят в силу с 1 июля 2023 года и, предварительно, будут действовать до 1 июля 2024 года.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.
Кроме того, Литва последовательно борется с российской пропагандой, запрещая российские каналы, и ограничивает доступ россиянам в страну – с 19 сентября 2022-го она закрыла границы для россиян с "несущественными целями".