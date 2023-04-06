ГОРДОН
 
 
МИР

"Я уверен". Столтенберг заявил, что Швеция преодолеет сопротивление Турции и вступит в НАТО

Столтенберг считает, что Швеция обязательно войдет в Альянс
Столтенберг считает, что Швеция обязательно войдет в Альянс
Фото: ЕРА

Швеция станет членом НАТО, несмотря на противодействие со стороны Турции и Венгрии. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил 5 апреля в интервью CNN.

По его словам, последний саммит показал единодушие стран – членов блока по этому вопросу.

"Я уверен, что Швеция станет членом НАТО, не в последнюю очередь потому, что все союзники, включая Турцию, пригласили Швецию стать членом на нашем саммите в Мадриде", – сказал он.

CNN отмечает, что Турция и Венгрия пока не одобрили заявку Стокгольма. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это. 

Столтенберг также заявил о необходимости активизировать помощь НАТО Украине, которая защищается от российской агрессии. От США и Евросоюза прежде всего нужны снаряды, запас которых заканчивается у них самих.

"Теперь это стало войной на истощение, войной логистики. Мы тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью по всему Альянсу, чтобы нарастить производство, отчасти для того, чтобы иметь возможность пополнять собственные запасы, но также продолжаем оказывать поддержку Украине", – добавил он.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Венгрия присоединилась к претензиям к Швеции. Там обвиняют Стокгольм в "неуважительной политике" по отношению к Венгрии и дискриминации мусульман.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Теги: Украина, Турция, НАТО, Швеция, Венгрия, Йенс Столтенберг, российская агрессия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
"Виноваты оба". Кристина Остапчук дала первое интервью после развода с ведущим
Галина ГРИШИНА
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
Чем подкормить вишню, чтобы получить огромный урожай
"Волшебная". Друг Билык показал архивные фото 53-летней артистки
"Волшебная". Друг Билык показал архивные фото 53-летней артистки
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей
Тина Кароль показала фото в облегающем блестящем топе и джинсах с расстегнутой пуговицей
В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache
В боях за Бахмут погиб украинский диджей Apache
Галина ГРИШИНА
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Названы три средства, которые сделают лицо на 10 лет моложе
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Как приготовить жареные пирожки. Рецепт теста на кефире
Галина ГРИШИНА
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Мегавкусный десерт без выпекания". Как приготовить торт всего из трех ингредиентов. Рецепт
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Готовим перемены". Бывшая жена Потапа сделала заявление
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
"Видимся у Катиного отца на дне рождения". Горбунов рассказал о бывшем муже Осадчей, за которого она вышла замуж в 18 лет
Галина ГРИШИНА
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
"Зачем так скрывать?" Демин рассказал, где живет и учится 19-летний сын Винника
Галина ГРИШИНА
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Мишина показала новую серию снимков в кожаном белье
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Как в апреле вырастить микрозелень дома без фитоламп и грунта. Садовод поделилась опытом
Галина ГРИШИНА
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Зеленская выбрала для визита в Польшу платье-миди и кулон в виде трезубца. Фото
Галина ГРИШИНА
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Профилактика монилиоза. Чем обрабатывать плодовый сад весной от грибковых заболеваний, чтобы осенью собрать хороший урожай
Галина ГРИШИНА
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Визажист назвала любимые румяна Хайек, которые придают ее коже сияние. Их стоимость составляет около 1,7 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ющенко о 19-летнем сыне, который учится в США: Он попадает в 1% самых умных детей в мире. 10 первых университетов направили ему предложения (122150)
2
45-летний Налчаджиоглу показал снаружи дом, в котором живет в Украине вместе со своей 26-летней избранницей (118525)
3
Люди из окружения Валерия Меладзе выбили камеру журналистам, которые сняли его за границей в компании жены замминистра обороны страны-агрессора РФ. Видео (116900)
4
Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото (103141)
5
Мишина показала вблизи фигуру в бикини на завязках и рассказала о своем питании (69859)
6
Что говорят в шоу-бизнесе об экс-подопечной Потапа – певице Gip C, которая заявила, что рэпер склонял ее к интиму. Мнение Демина (51391)
7
Горбунов рассказал о конфликте с украинской артисткой: Это происходит по ее дурости (46490)
8
Названа самая модная стрижка 2023 года (44040)
 
 
 
 