"Я уверен". Столтенберг заявил, что Швеция преодолеет сопротивление Турции и вступит в НАТО

По его словам, последний саммит показал единодушие стран – членов блока по этому вопросу.

"Я уверен, что Швеция станет членом НАТО, не в последнюю очередь потому, что все союзники, включая Турцию, пригласили Швецию стать членом на нашем саммите в Мадриде", – сказал он.

CNN отмечает, что Турция и Венгрия пока не одобрили заявку Стокгольма. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.

Столтенберг также заявил о необходимости активизировать помощь НАТО Украине, которая защищается от российской агрессии. От США и Евросоюза прежде всего нужны снаряды, запас которых заканчивается у них самих.

"Теперь это стало войной на истощение, войной логистики. Мы тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью по всему Альянсу, чтобы нарастить производство, отчасти для того, чтобы иметь возможность пополнять собственные запасы, но также продолжаем оказывать поддержку Украине", – добавил он.