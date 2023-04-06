"Я уверен". Столтенберг заявил, что Швеция преодолеет сопротивление Турции и вступит в НАТО

По его словам, последний саммит показал единодушие стран – членов блока по этому вопросу.
"Я уверен, что Швеция станет членом НАТО, не в последнюю очередь потому, что все союзники, включая Турцию, пригласили Швецию стать членом на нашем саммите в Мадриде", – сказал он.
CNN отмечает, что Турция и Венгрия пока не одобрили заявку Стокгольма. Все остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.
Столтенберг также заявил о необходимости активизировать помощь НАТО Украине, которая защищается от российской агрессии. От США и Евросоюза прежде всего нужны снаряды, запас которых заканчивается у них самих.
"Теперь это стало войной на истощение, войной логистики. Мы тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью по всему Альянсу, чтобы нарастить производство, отчасти для того, чтобы иметь возможность пополнять собственные запасы, но также продолжаем оказывать поддержку Украине", – добавил он.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент Турции Реджеп Эрдоган, Турция не одобряла заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
Венгрия присоединилась к претензиям к Швеции. Там обвиняют Стокгольм в "неуважительной политике" по отношению к Венгрии и дискриминации мусульман.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.