Турция требует от Швеции "больше действий" в обмен на одобрение вступления в НАТО

Заявку Швеции на вступление в НАТО еще не ратифицировали две страны Альянса Фото: ЕРА

"В Швеции имеют место пропаганда и сбор средств на нужды террористов [из Рабочей партии Курдистана]. Анкара ожидает от Стокгольма реальных шагов по выдаче боевиков", – объяснил Чавушоглу.

По его словам, позиция Анкары в этом вопросе "предельно четкая".

"Турция всегда выступала в поддержку политики открытых дверей НАТО. Однако Швеции нужно предпринять больше действий в вопросе борьбы с преступностью", – подчеркнул Чавушоглу.