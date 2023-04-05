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Турция требует от Швеции "больше действий" в обмен на одобрение вступления в НАТО

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Заявку Швеции на вступление в НАТО еще не ратифицировали две страны Альянса
Заявку Швеции на вступление в НАТО еще не ратифицировали две страны Альянса
Фото: ЕРА

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции необходимо предпринять ряд шагов, чтобы Анкара одобрила ее вступление в НАТО. Об этом он сказал 5 апреля на брифинге в Брюсселе, информирует государственное турецкое агентство "Анадолу".

"В Швеции имеют место пропаганда и сбор средств на нужды террористов [из Рабочей партии Курдистана]. Анкара ожидает от Стокгольма реальных шагов по выдаче боевиков", – объяснил Чавушоглу.

По его словам, позиция Анкары в этом вопросе "предельно четкая".

"Турция всегда выступала в поддержку политики открытых дверей НАТО. Однако Швеции нужно предпринять больше действий в вопросе борьбы с преступностью", – подчеркнул Чавушоглу.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.

Для того чтобы Швеция стала членом НАТО, ее заявку должны ратифицировать оставшиеся две страны, Турция и Венгрия. Остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, НАТО, Швеция, курды, Мевлют Чавушоглу, Анкара, МИД Турции, членство
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