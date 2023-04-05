Турция требует от Швеции "больше действий" в обмен на одобрение вступления в НАТО

"В Швеции имеют место пропаганда и сбор средств на нужды террористов [из Рабочей партии Курдистана]. Анкара ожидает от Стокгольма реальных шагов по выдаче боевиков", – объяснил Чавушоглу.
По его словам, позиция Анкары в этом вопросе "предельно четкая".
"Турция всегда выступала в поддержку политики открытых дверей НАТО. Однако Швеции нужно предпринять больше действий в вопросе борьбы с преступностью", – подчеркнул Чавушоглу.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года.
Для того чтобы Швеция стала членом НАТО, ее заявку должны ратифицировать оставшиеся две страны, Турция и Венгрия. Остальные 28 из 30 стран-союзников уже сделали это.