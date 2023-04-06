Глава МИД Британии: Следует усилить оборону Украины, ее вступление в НАТО – вопрос будущего

Украинцы хотят увидеть надежный способ гарантировать, что жестокость, с которой они сейчас сталкиваются, не повторится в будущем, признал Клеверли Фото: ЕРА

По его словам, сейчас "не время для конкретного разговора" о принятии Украины в Альянс.

Клеверли признал гарантии НАТО, данные на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина в конечном итоге присоединится к блоку. Но это будет обсуждаться на более позднем этапе.

"Очевидно, что существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО... Но приоритетом, конечно же, на данный момент является ее самооборона здесь и сейчас", – сказал он.

Глава британского МИД сообщил, что этот вопрос поднимался на саммите министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе в начале недели. Он отметил, что место Украины в архитектуре безопасности Европы – это вопрос, который нужно решать после войны.

"В рамках этого обсуждения украинцы захотят увидеть надежный способ гарантировать, что жестокость, с которой они сейчас сталкиваются, не повторится в будущем. Как именно это будет, еще предстоит решить", – добавил он.