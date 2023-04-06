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Глава МИД Британии: Следует усилить оборону Украины, ее вступление в НАТО – вопрос будущего

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Украинцы хотят увидеть надежный способ гарантировать, что жестокость, с которой они сейчас сталкиваются, не повторится в будущем, признал Клеверли
Украинцы хотят увидеть надежный способ гарантировать, что жестокость, с которой они сейчас сталкиваются, не повторится в будущем, признал Клеверли
Фото: ЕРА

Укрепление украинской обороны сейчас приоритетнее обсуждения вопроса о ее вступлении в НАТО. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в интервью Politico.

По его словам, сейчас "не время для конкретного разговора" о принятии Украины в Альянс.

Клеверли признал гарантии НАТО, данные на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина в конечном итоге присоединится к блоку. Но это будет обсуждаться на более позднем этапе.

"Очевидно, что существуют давние обязательства предоставить Украине путь к членству в НАТО... Но приоритетом, конечно же, на данный момент является ее самооборона здесь и сейчас", – сказал он.

Глава британского МИД сообщил, что этот вопрос поднимался на саммите министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе в начале недели. Он отметил, что место Украины в архитектуре безопасности Европы – это вопрос, который нужно решать после войны.

"В рамках этого обсуждения украинцы захотят увидеть надежный способ гарантировать, что жестокость, с которой они сейчас сталкиваются, не повторится в будущем. Как именно это будет, еще предстоит решить", – добавил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Теги: Украина, НАТО, Великобритания, война России против Украины, безопасность, будущее, членство, Джеймс Клеверли
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