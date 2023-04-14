"Чем же угрожать миру?" Игнат рассказал о ракетах Х-50, которые Россия хочет производить для ударов по Украине

"Возможно, есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпасов, возможно, этот процесс дешевле. Но, в принципе, это ракета такого же типа, как и те, которые Россия применяла против наших объектов. То, что они пытаются их создавать, – это они только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это будет не так просто сделать", – сказал он, отвечая на вопрос, почему Россия решила налаживать производство именно этих ракет.

По словам спикера Воздушных сил, Россия десятилетиями накапливала стратегический запас ракет, который потратила за полгода на атаки по Украине.

"Разумеется, они будут пополнять свой арсенал. А чем же угрожать миру, если уже ракет нет?" – резюмировал Игнат.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля заявил, что в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50. "Это позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", – отметил Громов.

По данным LIGA.net, крылатая ракета Х-50 сможет поражать цели на дальности до 1500 км. Она является дозвуковой, использующей систему наведения стратегической ракеты Х-101. Ракета имеет длину шесть метров и массу около 1600 кг, ее крейсерская скорость полета 700 км/ч (максимальная – 950 км/ч). Носителями Х-50 могут быть бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160.