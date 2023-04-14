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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывела в Черное море один носитель "Калибров" – ВМС ВСУ

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В Черном море дежурит российская подлодка с "Калибрами"
В Черном море дежурит российская подлодка с "Калибрами"
Фото: wikipedia.org

В Черном море на боевом дежурстве по состоянию на 10.00 14 апреля находились девять российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до четырех ракет. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook.

"В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – восемь вражеских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 36 ракет", – добавили в ВМС ВСУ.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров". В следующий раз ни одного носителя "Калибров" в Черном море не было 6 апреля – из-за сильного шторма.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/544788040895494/

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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