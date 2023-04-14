Россия вывела в Черное море один носитель "Калибров" – ВМС ВСУ

"В Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море – восемь вражеских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 36 ракет", – добавили в ВМС ВСУ.

Весной максимальное количество "Калибров" на боевом дежурстве в Черном море фиксировалось 5 апреля – шесть ракетоносителей (до 40 ракет).

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, вечером 20 марта взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", используемые оккупантами для ударов по Украине, во время их транспортировки по железной дороге. После этого 21 марта в Черном море не было на дежурстве ни одного носителя "Калибров". В следующий раз ни одного носителя "Калибров" в Черном море не было 6 апреля – из-за сильного шторма.