ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это как вы с пистолетом сидите в окопе, а в 200 метрах от вас пять человек с автоматами". Игнат рассказал, как украинские летчики в начале войны уничтожили лучшие самолеты РФ

Украинские летчики не дали российским оккупантам господствовать в воздухе, хотя те имели преимущество в небе в соотношении один к шести, рассказал Игнат
Украинские летчики не дали российским оккупантам господствовать в воздухе, хотя те имели преимущество в небе в соотношении один к шести, рассказал Игнат
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Авиация российских оккупантов понесла самые большие потери и лишилась множества современных самолетов в первые дни войны, пребывая в уверенности, что украинцы не способны оказать сопротивления. Об этом 12 апреля рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По его словам, российские самолеты, которые сбили украинские военные в первые недели полномасштабной войны, были одними из самых современных и лучших самолетов, находящихся на вооружении армии, – таких, как Су-34, Су-30, Су-35. Игнат отметил, что тогда было сбито и большое количество вертолетов.

"Российская авиация понесла потери именно в начале, когда они недооценили нашу авиацию, когда поверили собственной пропаганде, что здесь уже все уничтожено, что прогулка в небе будет простой", – сказал спикер.

По словам Игната, если говорить об авиационной группировке, то соотношение сил Украины и России в небе было один к шести.

"А если вы добавите еще технологии, вложенные в российские самолеты, то есть модернизацию Су-27 в Су-30, потом уже самолет Су-34 появился, Су-35. То здесь можно примерно один к 10 считать, если брать еще технические возможности", – отметил он.

Спикер на примере пояснил соотношение сил в небе.

"Такое противостояние российской авиации – это как вы с пистолетом сидите в окопе, а в 200 метрах от вас пять человек с автоматами. Теоретически у вас есть оружие, теоретически оно стреляет. Такое вот преимущество", – сказал он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что украинские военные делали в этих обстоятельствах невозможное.

"Истребители выныривали ниоткуда и пытались российские самолеты перехватывать, но делали они это под защитой ПВО, их основная задача была оттеснить врага под удар наших зенитно-ракетных комплексов, с чем они хорошо справились", – привел Игнат пример тактики украинских Воздушных сил.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В течение первых недель полномасштабного вторжения оккупанты несколько раз заявляли, что полностью ликвидировали авиацию и противовоздушную оборону Украины. К июню 2022 года, согласно сводкам минобороны РФ, оккупанты якобы уничтожили больше боевых самолетов, чем у ВВС Украины было до войны.

Украинские пилоты поразили всех тем, как они противостояли российским воздушным силам, и не дали РФ добиться превосходства в воздухе в начале полномасштабной войны, показав невероятные результаты, считает генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля 2023 года, с начала полномасштабной войны, развязанной Россией (24 февраля 2022 года), украинские военные ликвидировали около 180 050 российских оккупантов (более 700 – за последние сутки), 293 вертолета, 307 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.

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