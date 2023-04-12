"Это как вы с пистолетом сидите в окопе, а в 200 метрах от вас пять человек с автоматами". Игнат рассказал, как украинские летчики в начале войны уничтожили лучшие самолеты РФ

Украинские летчики не дали российским оккупантам господствовать в воздухе, хотя те имели преимущество в небе в соотношении один к шести, рассказал Игнат Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

По его словам, российские самолеты, которые сбили украинские военные в первые недели полномасштабной войны, были одними из самых современных и лучших самолетов, находящихся на вооружении армии, – таких, как Су-34, Су-30, Су-35. Игнат отметил, что тогда было сбито и большое количество вертолетов.

"Российская авиация понесла потери именно в начале, когда они недооценили нашу авиацию, когда поверили собственной пропаганде, что здесь уже все уничтожено, что прогулка в небе будет простой", – сказал спикер.

По словам Игната, если говорить об авиационной группировке, то соотношение сил Украины и России в небе было один к шести.

"А если вы добавите еще технологии, вложенные в российские самолеты, то есть модернизацию Су-27 в Су-30, потом уже самолет Су-34 появился, Су-35. То здесь можно примерно один к 10 считать, если брать еще технические возможности", – отметил он.

Спикер на примере пояснил соотношение сил в небе.

"Такое противостояние российской авиации – это как вы с пистолетом сидите в окопе, а в 200 метрах от вас пять человек с автоматами. Теоретически у вас есть оружие, теоретически оно стреляет. Такое вот преимущество", – сказал он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что украинские военные делали в этих обстоятельствах невозможное.

"Истребители выныривали ниоткуда и пытались российские самолеты перехватывать, но делали они это под защитой ПВО, их основная задача была оттеснить врага под удар наших зенитно-ракетных комплексов, с чем они хорошо справились", – привел Игнат пример тактики украинских Воздушных сил.