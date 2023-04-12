"Это как вы с пистолетом сидите в окопе, а в 200 метрах от вас пять человек с автоматами". Игнат рассказал, как украинские летчики в начале войны уничтожили лучшие самолеты РФ

По его словам, российские самолеты, которые сбили украинские военные в первые недели полномасштабной войны, были одними из самых современных и лучших самолетов, находящихся на вооружении армии, – таких, как Су-34, Су-30, Су-35. Игнат отметил, что тогда было сбито и большое количество вертолетов.
"Российская авиация понесла потери именно в начале, когда они недооценили нашу авиацию, когда поверили собственной пропаганде, что здесь уже все уничтожено, что прогулка в небе будет простой", – сказал спикер.
По словам Игната, если говорить об авиационной группировке, то соотношение сил Украины и России в небе было один к шести.
"А если вы добавите еще технологии, вложенные в российские самолеты, то есть модернизацию Су-27 в Су-30, потом уже самолет Су-34 появился, Су-35. То здесь можно примерно один к 10 считать, если брать еще технические возможности", – отметил он.
Спикер на примере пояснил соотношение сил в небе.
"Такое противостояние российской авиации – это как вы с пистолетом сидите в окопе, а в 200 метрах от вас пять человек с автоматами. Теоретически у вас есть оружие, теоретически оно стреляет. Такое вот преимущество", – сказал он.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что украинские военные делали в этих обстоятельствах невозможное.
"Истребители выныривали ниоткуда и пытались российские самолеты перехватывать, но делали они это под защитой ПВО, их основная задача была оттеснить врага под удар наших зенитно-ракетных комплексов, с чем они хорошо справились", – привел Игнат пример тактики украинских Воздушных сил.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В течение первых недель полномасштабного вторжения оккупанты несколько раз заявляли, что полностью ликвидировали авиацию и противовоздушную оборону Украины. К июню 2022 года, согласно сводкам минобороны РФ, оккупанты якобы уничтожили больше боевых самолетов, чем у ВВС Украины было до войны.
Украинские пилоты поразили всех тем, как они противостояли российским воздушным силам, и не дали РФ добиться превосходства в воздухе в начале полномасштабной войны, показав невероятные результаты, считает генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.
По данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля 2023 года, с начала полномасштабной войны, развязанной Россией (24 февраля 2022 года), украинские военные ликвидировали около 180 050 российских оккупантов (более 700 – за последние сутки), 293 вертолета, 307 самолетов и тысячи единиц другой военной техники.