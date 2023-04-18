Германия передала Украине систему ЗРК Patriot – данные правительства ФРГ

Согласно опубликованным данным, ЗРК Patriot и ракеты к нему передали Украине за последнюю неделю.

Кроме того, Берлин отчитался, что за тот же период в рамках предоставления помощи Вооруженным силам Украины было передано 16 грузовиков для бездорожья Mercedes-Benz Zetros (всего Украина получила уже 76 единиц) и две машины для пограничников (в Украине их уже 124).

В то же время спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина" не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Patriot уже в Украине. Он лишь отметил, что получение этой системы будет знаковым событием, поскольку она способна сбивать вражеские цели на большой дистанции.

Как сообщается на сайте бундесвера, ЗРК Patriot используют для борьбы с самолетами, баллистическими и крылатыми ракетами. Он может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать пять из них на расстоянии до 68 км. Немецкая газета Die Zeit отметила, что по своим возможностям этот ЗРК значительно превосходит другие зенитные комплексы, имеющиеся в настоящее время на вооружении украинской армии.