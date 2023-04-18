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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия передала Украине систему ЗРК Patriot – данные правительства ФРГ

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В ВСУ прогнозировали, что ЗРК передадут Украине "после Пасхи"
В ВСУ прогнозировали, что ЗРК передадут Украине "после Пасхи"
Фото: ЕРА (архив)

Германия передала Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом 18 апреля сообщает сайт федерального правительства Германии.

Согласно опубликованным данным, ЗРК Patriot и ракеты к нему передали Украине за последнюю неделю.

Кроме того, Берлин отчитался, что за тот же период в рамках предоставления помощи Вооруженным силам Украины было передано 16 грузовиков для бездорожья Mercedes-Benz Zetros (всего Украина получила уже 76 единиц) и две машины для пограничников (в Украине их уже 124).

В то же время спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина" не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Patriot уже в Украине. Он лишь отметил, что получение этой системы будет знаковым событием, поскольку она способна сбивать вражеские цели на большой дистанции.

Как сообщается на сайте бундесвера, ЗРК Patriot используют для борьбы с самолетами, баллистическими и крылатыми ракетами. Он может одновременно отслеживать до 50 целей и поражать пять из них на расстоянии до 68 км. Немецкая газета Die Zeit отметила, что по своим возможностям этот ЗРК значительно превосходит другие зенитные комплексы, имеющиеся в настоящее время на вооружении украинской армии.

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: кроме Германии – США и Нидерланды

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, которые союзники гарантировали передать Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в США, Германии и Нидерландах. 

США и Нидерланды пока официально не объявляли о передаче Patriot Украине. В феврале премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам отправит ЗРК в Украину "вместе с США и Германией"

В марте Зеленский сообщил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

14 апреля Игнат предположил, что партнеры отправят в Украину ЗРК Patriot "после Пасхи", и подчеркнул, что точных дат "сейчас никто не скажет". 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Украина, оружие, война, ФРГ, ПВО, военная помощь, пограничники, война России против Украины, грузовик, ЗРК Patriot, Юрий Игнат
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