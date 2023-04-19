Игнат о ЗРК Patriot: Позволит отгонять российскую авиацию как можно дальше от наших границ

Игнат отметил, что "еще не видел" прибывший в Украину немецкий ЗРК.
"Но ждем. Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем будет лучше. И мы сможем реагировать и делать те вещи, о которых давно говорили", – сказал Игнат.
Он подчеркнул, что Patriot является дальнобойным комплексом.
"Он может доставать [цели] на расстоянии до 150 км, что позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от наших границ. Также комплекс, если это вариант Patriot РАС-3, может сбивать баллистические цели. Правда, на расстоянии 40 км. Но все же это первый в Украине комплекс, который может сбивать баллистические ракеты, как "Искандер-М" и другие", – отметил Игнат.
18 апреля федеральное правительство Германии сообщило, что ФРГ передала Украине зенитный ракетный комплекс Patriot.
На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: кроме Германии – США и Нидерланды.
В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, которые союзники гарантировали передать Украине, – "это только начало".
С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в США, Германии и Нидерландах.
США и Нидерланды пока официально не объявляли о передаче Patriot Украине. В феврале премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам отправит ЗРК в Украину "вместе с США и Германией".
В марте Зеленский сообщил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.
14 апреля Игнат предположил, что партнеры отправят в Украину ЗРК Patriot "после Пасхи", и подчеркнул, что точных дат "сейчас никто не скажет".