Игнат о ЗРК Patriot: Позволит отгонять российскую авиацию как можно дальше от наших границ

Игнат отметил, что "еще не видел" прибывший в Украину немецкий ЗРК.

"Но ждем. Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем будет лучше. И мы сможем реагировать и делать те вещи, о которых давно говорили", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Patriot является дальнобойным комплексом.

"Он может доставать [цели] на расстоянии до 150 км, что позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от наших границ. Также комплекс, если это вариант Patriot РАС-3, может сбивать баллистические цели. Правда, на расстоянии 40 км. Но все же это первый в Украине комплекс, который может сбивать баллистические ракеты, как "Искандер-М" и другие", – отметил Игнат.

18 апреля федеральное правительство Германии сообщило, что ФРГ передала Украине зенитный ракетный комплекс Patriot.