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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Игнат о ЗРК Patriot: Позволит отгонять российскую авиацию как можно дальше от наших границ

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18 апреля федеральное правительство Германии сообщило, что ФРГ передала Украине зенитный ракетный комплекс Patriot
18 апреля федеральное правительство Германии сообщило, что ФРГ передала Украине зенитный ракетный комплекс Patriot
Фото: ЕРА

Переданный Германией зенитный ракетный комплекс Patriot позволит Украине повысить уровень защиты от российской авиации. Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 19 апреля в эфире национального телемарафона, трансляцию которого ведет канал "Рада".

Игнат отметил, что "еще не видел" прибывший в Украину немецкий ЗРК.

"Но ждем. Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем будет лучше. И мы сможем реагировать и делать те вещи, о которых давно говорили", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Patriot является дальнобойным комплексом.

"Он может доставать [цели] на расстоянии до 150 км, что позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от наших границ. Также комплекс, если это вариант Patriot РАС-3, может сбивать баллистические цели. Правда, на расстоянии 40 км. Но все же это первый в Украине комплекс, который может сбивать баллистические ракеты, как "Искандер-М" и другие", – отметил Игнат.

18 апреля федеральное правительство Германии сообщило, что ФРГ передала Украине зенитный ракетный комплекс Patriot.

Контекст:

На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: кроме Германии – США и Нидерланды

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, которые союзники гарантировали передать Украине, – "это только начало".

С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в СШАГермании и Нидерландах. 

США и Нидерланды пока официально не объявляли о передаче Patriot Украине. В феврале премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам отправит ЗРК в Украину "вместе с США и Германией"

В марте Зеленский сообщил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.

14 апреля Игнат предположил, что партнеры отправят в Украину ЗРК Patriot "после Пасхи", и подчеркнул, что точных дат "сейчас никто не скажет". 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Германия, Украина, авиация, ВСУ, война России против Украины, ракеты, ЗРК Patriot, ракетный комплекс, Юрий Игнат
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