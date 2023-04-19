Резников о доставленном в Украину ЗРК Patriot: Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным

"Patriots для патриотов. Вы умеете визуализировать сон? Мы должны рассказать об этом миру и дать этому жизнь! Именно это и произошло с Patriot еще до масштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность в моей жизни в самый важный период моей жизни. Именно это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны Patriot". Свобода и независимость нашей страны находятся под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно. Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК Patriot. Наши силы ПВО освоили их так быстро, как только могли. И наши партнеры сдержали свое слово", – написал министр.
Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны США Ллойда Остина, министра обороны Германии Бориса Писториуса, министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен и народы США, Германии и Нидерландов.
“Patriots” for patriots— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023
Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z
На сегодняшний день системы Patriot Украине пообещали три страны: кроме Германии, США и Нидерланды.
В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три батареи Patriot, передачу которых союзники гарантировали Украине, – "это только начало".
С начала года украинские военнослужащие учились управлять этими ЗРК в США, Германии и Нидерландах.
США и Нидерланды пока официально не объявляли о передаче Patriot Украине. В феврале премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Амстердам отправит ЗРК в Украину "вместе с США и Германией".
В марте Зеленский сообщил, что Украине нужно 20 систем Patriot, но и их может быть недостаточно для противостояния российской агрессии.
14 апреля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что партнеры отправят в Украину ЗРК Patriot "после Пасхи", и подчеркнул, что точных дат "сейчас никто не скажет".
18 апреля федеральное правительство Германии сообщило, что ФРГ передала Украине зенитный ракетный комплекс Patriot. Игнат заявил, что он должен повысить уровень защиты от российской авиации.