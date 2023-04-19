Резников о доставленном в Украину ЗРК Patriot: Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным

Резников: Наши силы ПВО освоили комплексы Patriot так быстро, как только могли. И наши партнеры сдержали свое слово Фото: EPA

"Patriots для патриотов. Вы умеете визуализировать сон? Мы должны рассказать об этом миру и дать этому жизнь! Именно это и произошло с Patriot еще до масштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность в моей жизни в самый важный период моей жизни. Именно это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны Patriot". Свобода и независимость нашей страны находятся под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно. Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК Patriot. Наши силы ПВО освоили их так быстро, как только могли. И наши партнеры сдержали свое слово", – написал министр.

Он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны США Ллойда Остина, министра обороны Германии Бориса Писториуса, министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен и народы США, Германии и Нидерландов.