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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не начнет контрнаступление, пока не будет полностью готова – Данилов

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Данилов рассказал, как планируется украинское контрнаступление
Данилов рассказал, как планируется украинское контрнаступление
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украина начнет контрнаступление только тогда, когда полностью будет к этому готова. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Associated Press, опубликованном 17 апреля.

Данилов подчеркнул, что вопросы, связанные с контрнаступлением, обсуждаются на закрытых встречах с президентом Владимиром Зеленским, и только там будет решаться, когда, где и какими темпами силы обороны начнут освобождать территорию от оккупантов. По его словам, в этом вопросе Украина ни перед кем не отчитывается.

"Пока мы не будем готовы, никто не начнет неподготовленным", – сказал он.

Данилов не раскрыл, каковы нынешние запасы оружия в Украине, однако заверил, что его будет достаточно, чтобы сдержать Россию.

Также он намекнул на сроки поставок в Украину обещанных США ЗРК Patriot. На просьбу прокомментировать недавнее заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, что Patriot прибудут "после Пасхи", Данилов ответил, что Пасха уже прошла.

Также Данилов заявил, что безуспешные попытки оккупантов взять под полный контроль Бахмут Донецкой области говорят о том, что России крайне сложно завоевать Украину военным путем. По его словам, украинцы победят Россию, потому что у них всегда был сильный дух, и это "всегда раздражало россиян".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых  якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, ЗРК Patriot, Алексей Данилов, контрнаступление
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