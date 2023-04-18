Украина не начнет контрнаступление, пока не будет полностью готова – Данилов

Данилов подчеркнул, что вопросы, связанные с контрнаступлением, обсуждаются на закрытых встречах с президентом Владимиром Зеленским, и только там будет решаться, когда, где и какими темпами силы обороны начнут освобождать территорию от оккупантов. По его словам, в этом вопросе Украина ни перед кем не отчитывается.

"Пока мы не будем готовы, никто не начнет неподготовленным", – сказал он.

Данилов не раскрыл, каковы нынешние запасы оружия в Украине, однако заверил, что его будет достаточно, чтобы сдержать Россию.

Также он намекнул на сроки поставок в Украину обещанных США ЗРК Patriot. На просьбу прокомментировать недавнее заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, что Patriot прибудут "после Пасхи", Данилов ответил, что Пасха уже прошла.

Также Данилов заявил, что безуспешные попытки оккупантов взять под полный контроль Бахмут Донецкой области говорят о том, что России крайне сложно завоевать Украину военным путем. По его словам, украинцы победят Россию, потому что у них всегда был сильный дух, и это "всегда раздражало россиян".