"Будет быстро". Буданов охарактеризовал подготовку украинского наступления

Буданов не отказывается от прогноза, согласно которому ВСУ до конца весны 2023 года войдут в Крым Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram

"К сожалению, я не могу ответить на вопрос [о деталях контрнаступления]: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я сейчас это сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет", – сказал он.

На просьбу описать будущее наступление ВСУ эпитетом Буданов сказал: "Будет быстро". Он добавил, что РФ практически по всему фронту перешла к стратегической оборонной операции, чтобы попытаться сорвать планы Украины по деоккупации территории.

Когда главе ГУР МО Украины напомнили о его прогнозе, озвученном в 2022 году, согласно которому весной 2023 года ВСУ войдут во временно оккупированный Крым, он ответил: "У меня еще есть в запасе время". Буданов добавил, что "совершенно все" его прогнозы сбылись и "все идет по графику".