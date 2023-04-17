"Будет быстро". Буданов охарактеризовал подготовку украинского наступления

"К сожалению, я не могу ответить на вопрос [о деталях контрнаступления]: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я сейчас это сделаю – раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет", – сказал он.
На просьбу описать будущее наступление ВСУ эпитетом Буданов сказал: "Будет быстро". Он добавил, что РФ практически по всему фронту перешла к стратегической оборонной операции, чтобы попытаться сорвать планы Украины по деоккупации территории.
Когда главе ГУР МО Украины напомнили о его прогнозе, озвученном в 2022 году, согласно которому весной 2023 года ВСУ войдут во временно оккупированный Крым, он ответил: "У меня еще есть в запасе время". Буданов добавил, что "совершенно все" его прогнозы сбылись и "все идет по графику".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.