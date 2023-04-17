Данилов о контрнаступлении Украины: Никто не может сказать, будет оно завтра, послезавтра или через неделю

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает намного больше, чем узкий круг участвующих людей… Сейчас очень много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения. То, что касается стратегических вопросов, – это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени", – сказал Данилов.

Он отметил, что на планы контрнаступления влияет ряд событий в мире.

"В мире каждый день происходит множество процессов. Мы не находимся на другой планете. То, что происходит в той или иной столице, – оно может влиять на нас. Мы анализируем, систематизируем, докладываем президенту, главнокомандующему. Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли [контрнаступление] завтра, послезавтра или через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято согласно законам нашего государства", – подчеркнул Данилов.