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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о контрнаступлении Украины: Никто не может сказать, будет оно завтра, послезавтра или через неделю

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Данилов отметил, что на планы контрнаступления влияет ряд событий в мире
Данилов отметил, что на планы контрнаступления влияет ряд событий в мире
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

На сегодняшний день информация о готовящемся контрнаступлении ВСУ остается закрытой, а люди, комментирующие эту тему, не имеют о ней никакого представления. Об этом в опубликованном 16 апреля интервью ТСН заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает намного больше, чем узкий круг участвующих людей… Сейчас очень много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения. То, что касается стратегических вопросов, – это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени", – сказал Данилов.

Он отметил, что на планы контрнаступления влияет ряд событий в мире.

"В мире каждый день происходит множество процессов. Мы не находимся на другой планете. То, что происходит в той или иной столице, – оно может влиять на нас. Мы анализируем, систематизируем, докладываем президенту, главнокомандующему. Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли [контрнаступление] завтра, послезавтра или через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято согласно законам нашего государства", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, контрнаступление
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