Данилов о контрнаступлении Украины: Никто не может сказать, будет оно завтра, послезавтра или через неделю

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает намного больше, чем узкий круг участвующих людей… Сейчас очень много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения. То, что касается стратегических вопросов, – это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени", – сказал Данилов.
Он отметил, что на планы контрнаступления влияет ряд событий в мире.
"В мире каждый день происходит множество процессов. Мы не находимся на другой планете. То, что происходит в той или иной столице, – оно может влиять на нас. Мы анализируем, систематизируем, докладываем президенту, главнокомандующему. Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли [контрнаступление] завтра, послезавтра или через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято согласно законам нашего государства", – подчеркнул Данилов.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".
В середине апреля глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют".